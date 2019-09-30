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Дороги и транспорт

Пятеро подростков-зацеперов прокатились на трамвае № 13

По словам очевидцев, это происходит регулярно

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Несколько подростков проехались зацепившись за трамвай по улице Гурьевской недалеко от Октябрьского рынка

Несколько подростков проехались зацепившись за трамвай по улице Гурьевской недалеко от Октябрьского рынка

Утром 30 сентября новосибирцы заметили зацеперов на трамвае № 13 — очевидцы говорят, что подростки катаются так регулярно.

Фотографию зацеперов в редакцию НГС прислал очевидец. Фото сделано на улице Гурьевской.

«Вот так катаются зацеперы на вагонах с Панфиловцев до Речного вокзала, мешают движению трамваев 13-го маршрута, обкидывают и обстреливают камнями вагоны, начальство бездействует, полиция ничего не делает!» — прокомментировал ситуацию очевидец.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, намерены ли власти бороться с зацеперами. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Днём 12 сентября на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Вертковской в Кировском районе Новосибирска столкнулись Nissan и трамвай № 16. Из-за ДТП движение трамваев было временно заблокировано.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    НИИ ЦЫгАН
    30 сен 2019 в 16:41

    Восход- Кирова, поворот в сторону центра . Дети 1-3 человека попрошайничают, выходя на проезжую часть , заглядывают неробко в окна автомобилей.

    30 сен 2019 в 16:40

    мы в детстве тоже катались - только на "колбасе", но суть так же .... оказывается Мы были Зацеперы :)

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 16:39

    Где наш легендарный Лещмэн, почему не обилетил сорванцов ?