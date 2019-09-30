Пятеро подростков-зацеперов прокатились на трамвае № 13

Несколько подростков проехались зацепившись за трамвай по улице Гурьевской недалеко от Октябрьского рынка

Утром 30 сентября новосибирцы заметили зацеперов на трамвае № 13 — очевидцы говорят, что подростки катаются так регулярно.

Фотографию зацеперов в редакцию НГС прислал очевидец. Фото сделано на улице Гурьевской.

«Вот так катаются зацеперы на вагонах с Панфиловцев до Речного вокзала, мешают движению трамваев 13-го маршрута, обкидывают и обстреливают камнями вагоны, начальство бездействует, полиция ничего не делает!» — прокомментировал ситуацию очевидец.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, намерены ли власти бороться с зацеперами. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.