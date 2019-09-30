Пятеро подростков-зацеперов прокатились на трамвае № 13

Утром 30 сентября новосибирцы заметили зацеперов на трамвае
Фотографию зацеперов в редакцию НГС прислал очевидец. Фото сделано на улице Гурьевской.
«Вот так катаются зацеперы на вагонах с Панфиловцев до Речного вокзала, мешают движению трамваев 13-го маршрута, обкидывают и обстреливают камнями вагоны, начальство бездействует, полиция ничего не делает!» — прокомментировал ситуацию очевидец.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, намерены ли власти бороться с зацеперами. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
Днём 12 сентября на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Вертковской в Кировском районе Новосибирска столкнулись Nissan и трамвай