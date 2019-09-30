Авиатехнику вынесли приговор за крушение самолёта на бердском аэродроме

Сегодня, 30 сентября, в Новосибирской области завершился суд по делу о крушении самолёта ДОСААФ на бердском аэродроме, которое обернулось гибелью опытного пилота Сергея Дадыкина.
Бердский городской суд вынес обвинительный приговор Владимиру Моргачёву. Подсудимый, который, по данным издания «Курьер. Среда. Бердск», исполнял обязанности замначальника и техника местного авиаклуба ДОСААФ, получил условный срок за авиакатастрофу, произошедшую 11 августа 2017 года на аэродроме «Бердск-Центральный».
«Приговором суда Моргачёв Владимир Петрович признан виновным в том, что, являясь лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать правила безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в период с 28 апреля 2017 года по 11 августа 2017 года в городе Бердске Новосибирской области совершил нарушение указанных правил, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека», — сообщили в суде.
В Бердский городской суд дело Владимира Моргачёва поступило в феврале 2019 года. Тогда со ссылкой на версию обвинения в суде сообщали, что подсудимый допускал к полётам неисправный самолёт и не докладывал о повреждениях начальнику авиаклуба.
«11 августа 2017 года, находясь на аэродроме "Бердск-Центральный", зная об обнаруженных им повреждениях руля высоты самолёта, не отстранил воздушное судно от полётов, а сообщил о его готовности к полёту. В результате чего <...> при взлёте самолёт "Вильга-35А" потерпел крушение», — ранее передавали в суде.
Как сообщал «Бердск-онлайн», самолёт упал с 15-метровой высоты. За его штурвалом был опытный пилот-международник Сергей Дадыкин. За месяц до гибели ему исполнилось 63 года.
Оглашать приговор Владимиру Моргачёву суд начал ещё в пятницу, 27 сентября, сегодня оглашение завершилось. Владимира Моргачёва признали виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека).
«Ему назначено наказание в три года лишения свободы <...> с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, на срок два года. Наказание в виде лишения свободы назначено условно, с испытательным сроком в три года», — сообщили в Бердском городском суде.