Авиатехнику вынесли приговор за крушение самолёта на бердском аэродроме

В Бердске завершился суд по делу о гибели пилота-международника Сергея Дадыкина — в законную силу приговор ещё не вступил

Бердский городской суд вынес обвинительный приговор Владимиру Моргачёву. Подсудимый, который, по данным издания «Курьер. Среда. Бердск», исполнял обязанности замначальника и техника местного авиаклуба ДОСААФ, получил условный срок за авиакатастрофу , произошедшую 11 августа 2017 года на аэродроме «Бердск-Центральный».

Сегодня, 30 сентября, в Новосибирской области завершился суд по делу о крушении самолёта ДОСААФ на бердском аэродроме, которое обернулось гибелью опытного пилота Сергея Дадыкина.

«Приговором суда Моргачёв Владимир Петрович признан виновным в том, что, являясь лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать правила безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в период с 28 апреля 2017 года по 11 августа 2017 года в городе Бердске Новосибирской области совершил нарушение указанных правил, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека», — сообщили в суде.

В Бердский городской суд дело Владимира Моргачёва поступило в феврале 2019 года. Тогда со ссылкой на версию обвинения в суде сообщали, что подсудимый допускал к полётам неисправный самолёт и не докладывал о повреждениях начальнику авиаклуба.

«11 августа 2017 года, находясь на аэродроме "Бердск-Центральный", зная об обнаруженных им повреждениях руля высоты самолёта, не отстранил воздушное судно от полётов, а сообщил о его готовности к полёту. В результате чего <...> при взлёте самолёт "Вильга-35А" потерпел крушение», — ранее передавали в суде.

Как сообщал «Бердск-онлайн», самолёт упал с 15-метровой высоты. За его штурвалом был опытный пилот-международник Сергей Дадыкин. За месяц до гибели ему исполнилось 63 года.