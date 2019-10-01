«Извините, всё забрали»: новосибирцы столкнулись с дефицитом лекарства от аллергии и артрита

Новосибирцы пожаловались, что не могут купить преднизолон в аптеках — препарат входит в список жизненно необходимых лекарств, его прописывают при аллергических реакциях, болезни суставов, псориазе, анафилактическом шоке, гепатите и многих других заболеваниях. Однако с августа его практически невозможно найти в продаже в Новосибирске.

«Несколько месяцев назад всё изменилось и за препаратом приходится буквально гоняться, и если удается найти какую-то аптеку с остатками, забираем сразу все, что есть. Правда, таких мест все меньше. Простая проверка на сайте leknsk (сервис по поиску препаратов Lekvapteke. — Прим. ред.) приводит к тому, что если остатки где-то и завалялись, то это на краю города типа Пашино и ОбьГЭСа. Знаю, что люди ездят и туда, потому что другого выхода нет. Ажиотаж невыдуманный: если удача улыбнулась и препарат появился не у черта на куличках, счет идет на минуты. Чаще всего бывает так: приходишь, а фармацевт говорит: "Извините, только что забрали всё", — и люди продолжают звонить. На сайтах заказа лекарств его тоже нет. В главной муниципальной аптеке на Маркса, где обычно преднизолон был всегда, ничего сказать по поводу поставок не могут и разводят руками. Есть аналог — преднизол, но правда в том, что и его нет, гоняемся по городу за остатками», — рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Марьяна Б.