«Извините, всё забрали»: новосибирцы столкнулись с дефицитом лекарства от аллергии и артрита

Новосибирцы пожаловались, что не могут купить преднизолон в аптеках — препарат входит в список жизненно необходимых лекарств, его прописывают при аллергических реакциях, болезни суставов, псориазе, анафилактическом шоке, гепатите и многих других заболеваниях. Однако с августа его практически невозможно найти в продаже в Новосибирске.
«Несколько месяцев назад всё изменилось и за препаратом приходится буквально гоняться, и если удается найти какую-то аптеку с остатками, забираем сразу все, что есть. Правда, таких мест все меньше. Простая проверка на сайте leknsk (сервис по поиску препаратов Lekvapteke. — Прим. ред.) приводит к тому, что если остатки где-то и завалялись, то это на краю города типа Пашино и ОбьГЭСа. Знаю, что люди ездят и туда, потому что другого выхода нет. Ажиотаж невыдуманный: если удача улыбнулась и препарат появился не у черта на куличках, счет идет на минуты. Чаще всего бывает так: приходишь, а фармацевт говорит: "Извините, только что забрали всё", — и люди продолжают звонить. На сайтах заказа лекарств его тоже нет. В главной муниципальной аптеке на Маркса, где обычно преднизолон был всегда, ничего сказать по поводу поставок не могут и разводят руками. Есть аналог — преднизол, но правда в том, что и его нет, гоняемся по городу за остатками», — рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Марьяна Б.
Также новосибирцы стали просить знакомых в социальных сетях привезти им препарат из других регионов. Упаковка лекарства стоит около 100 рублей, и они заказывают стразу несколько упаковок, чтоб хватило на несколько месяцев.
В Росздравнадзоре по Новосибирской области ответили, что один из производителей сейчас ведёт перерегистрацию препарата.
«Официальный запрос был направлен в компанию-производитель АО "ПФК Обновление". Отсутствие лекарственного препарата этого производителя в аптеках города связано с тем, что в данный момент ЛП (лекарственный препарат. — Прим. ред.) на перерегистрации цены в Министерстве здравоохранения РФ», — ответили в Росздравнадозре по Новосибирской области.
Также в ведомстве отметили, что другой производитель препарата — «Гедеон Рихтер — РУС» — не снижал производство преднизолона в таблетках.
«Согласно официальному ответу компании, в данный момент лекарственный препарат производится в соответствии с планом производства и производственной мощностью предприятия. В настоящее время препарат произведён и в ближайшее время будет отпускаться по заказам дистрибьюторов», — добавили в Росздравнадзоре.
Год назад из-за перерегистрации на несколько месяцев из аптек пропали сразу три лекарства из списка ЖНВЛП — люди покупали таблетки друг у друга с рук.