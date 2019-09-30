Не того обидели: приставы по ошибке заблокировали счета новосибирца, которому дали медаль от Путина

Приставы из кузбасского города Анжеро-Судженска спутали Соколова с полным тёзкой из Кемерово Фото: Александр Ощепков / НГС, Екатерина Овчинников

Блокировку счетов из-за долгов тёзки у новосибирца Алексея Соколова судебные приставы объяснили несовершенством системы. Счета мужчины заблокировали в Сбербанке в начале августа, после того как он оформил себе банковскую карту для перечисления пенсии. Приставы из кузбасского города Анжеро-Судженска перепутали его с полным тёзкой из Кемерово. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу, сейчас, чтобы определить должника, приставы пользуются системой АИС, которая отсеивает должников по трём идентификаторам.



«В настоящее время для идентификации должника-гражданина применяются только три идентификационных признака: ФИО, дата рождения, место рождения. Зачастую указанные данные не дают возможности идентифицировать гражданина как должника по исполнительному производству по причине их полного совпадения у нескольких лиц», — признали в пресс-службе. При этом, замечают приставы, запросы на исполнение судебных производств отправляют в банки автоматически. При этом для блокировки счетов достаточно лишь совпадения ФИО и даты рождения. Даже наличие документов ИНН и СНИЛС не помогает определить должника, так как приставу показываются сразу оба гражданина, из-за чего госслужащий может допустить ошибку. «В целях устранения нарушений судебными приставами-исполнителями структурных подразделений УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу исключены ошибочно полученные идентифицирующие данные в программном комплексе АИС», — сообщили в ведомстве. Теперь у Алексея Соколова не будут блокировать счета в банках.