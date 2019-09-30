Не того обидели: приставы по ошибке заблокировали счета новосибирца, которому дали медаль от Путина

Блокировку счетов из-за долгов тёзки у новосибирца Алексея Соколова судебные приставы объяснили несовершенством системы.
Счета мужчины заблокировали в Сбербанке в начале августа, после того как он оформил себе банковскую карту для перечисления пенсии. Приставы из кузбасского города Анжеро-Судженска перепутали его с полным тёзкой из Кемерово.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу, сейчас, чтобы определить должника, приставы пользуются системой АИС, которая отсеивает должников по трём идентификаторам.
«В настоящее время для идентификации должника-гражданина применяются только три идентификационных признака: ФИО, дата рождения, место рождения. Зачастую указанные данные не дают возможности идентифицировать гражданина как должника по исполнительному производству по причине их полного совпадения у нескольких лиц», — признали в пресс-службе.
При этом, замечают приставы, запросы на исполнение судебных производств отправляют в банки автоматически. При этом для блокировки счетов достаточно лишь совпадения ФИО и даты рождения. Даже наличие документов ИНН и СНИЛС не помогает определить должника, так как приставу показываются сразу оба гражданина, из-за чего госслужащий может допустить ошибку.
«В целях устранения нарушений судебными приставами-исполнителями структурных подразделений УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу исключены ошибочно полученные идентифицирующие данные в программном комплексе АИС», — сообщили в ведомстве. Теперь у Алексея Соколова не будут блокировать счета в банках.
Также в пресс-службе уточнили, что не могут установить, действительно ли в 2010 году с Алексея Соколова списали 214 тысяч рублей, так как комплекс АИС запустили только в 2011 году. При этом приставы согласны вернуть новосибирцу деньги, если он предоставит документы, в которых указано, что деньги были переведены на счёт УФССП.
Алексей Соколов более 30 лет проработал на станции «Новосибирск-Южный» составителем поездов. В прошлом году президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед отечеством 2-й степени».
Похожий случай произошёл в середине декабря 2018 года: у пенсионерки из Новосибирской области удержали 3 тысячи рублей с пенсии за долги её полной тёзки из Ярославля. Чиновникам для этого хватило совпадения имени и даты рождения. Спустя несколько дней стало известно, что приставы Новосибирской области полтора года пытаются взыскать с жительницы Южно-Сахалинска долги её полной тёзки из Искитима, которая погибла больше полугода назад — женщине ответили, что должница могла воскреснуть.