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В Новосибирске нашли 21-летнюю девушку, пропавшую 2 месяца назад

Анна Богачёва ушла из дома в микрорайоне Горский в конце июля — найти её удалось только сейчас

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Девушку искали с конца июля

Девушку искали с конца июля

В Новосибирске нашли пропавшую два месяца назад 21-летнюю девушку — Анна Богачёва ушла из дома в микрорайоне Горский 24 июля. Сибирячка ушла в неизвестном направлении в футболке и синих джинсах.

О том, что сибирячку нашли живой сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».

«Найдена. Жива», — говорится в сообщении группы волонтёров. 

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшей Натальи Устиновой — 36-летняя сибирячка исчезла 6 сентября после того, как, по словам родственников, поехала покупать новый автомобиль.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Мимо проходил
    30 сен 2019 в 15:17

    И как всегда, никаких подробностей. Ну и зачем тогда вообще писать?

    30 сен 2019 в 15:15

    Замерзла поди, вот и пришла

    30 сен 2019 в 15:12

    И где она шлялась два месяца?!??