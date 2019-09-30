В Новосибирске нашли 21-летнюю девушку, пропавшую 2 месяца назад

В Новосибирске нашли пропавшую два месяца назад 21-летнюю девушку — Анна Богачёва ушла из дома в микрорайоне Горский 24 июля. Сибирячка ушла в неизвестном направлении в футболке и синих джинсах.

О том, что сибирячку нашли живой сообщили в поисковом отряде «ДоброСпас-Новосибирск».

«Найдена. Жива», — говорится в сообщении группы волонтёров.

В Новосибирске продолжаются поиски пропавшей Натальи Устиновой — 36-летняя сибирячка исчезла 6 сентября после того, как, по словам родственников, поехала покупать новый автомобиль.