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Криминал

Новосибирского бизнесмена оштрафовали за донос об угоне грузовика

Суд посчитал, что предприниматель знал, где находится его грузовик и обманул полицейских

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Бизнесмен считает, что машину украл дальнобойщик, которому он сдавал её в аренду

Бизнесмен считает, что машину украл дальнобойщик, которому он сдавал её в аренду

В суде Центрального района Новосибирска вынесли приговор бизнесмену, который лишился грузовика и заявил об этом в полицию — предпринимателя осудили за ложный донос. 

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в решении Центрального районного суда.

Бизнесмен с приговором не согласен и уверяет, что невиновен, а стал жертвой мошенников. Другие предприниматели два года назад арендовали у него грузовик МАЗ, который вернули в прошлом году незадолго до его отлёта за границу, но затем машина, по его словам, пропала.

«Я показал, куда поставить, машину закрыли, водитель сел в ждущую его легковую машину и уехал», — объяснил предприниматель.

Когда он через месяц вернулся домой из-за границы — грузовика, по его словам, на месте не оказалось, поэтому он обратился с заявлением в полицию. Бизнесмен считает, что машину украл дальнобойщик, которому он сдавал её в аренду.

Адвокат предпринимателя Дмитрий Смышляев рассказал корреспонденту НГС, что сейчас подана апелляция на решение суда.

В начале сентября полиция начала искать в Новосибирске дальнобойщика, которого подозревают в краже грузовых машин у нескольких бизнесменов из Сибири. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    30 сен 2019 в 15:37

    Мутная какая-то история.А где сейчас грузовик ..До сих пор нету или что:))Из новости непонятно.

    я не робот
    30 сен 2019 в 15:38

    Все машины надо национализировать. Чтобы ими толково распоряжался только наш царь. Тогда и украсть машину никто не сможешь.
    Щас конечно прибегут либералы, начнут ныть про капитализм. Но патриоты и не такое способны перетерпеть!

    вопрос
    30 сен 2019 в 15:45

    Короче похоже дело было так.
    Судья- г-н полицейский, искать будете?
    Полицейский- да ну её нафиг.
    Судья- понял.
    Встать суд идет- машину не похищали, с вас двадцать кусков штрафа.