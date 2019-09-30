Новосибирского бизнесмена оштрафовали за донос об угоне грузовика

Бизнесмен считает, что машину украл дальнобойщик, которому он сдавал её в аренду

В суде Центрального района Новосибирска вынесли приговор бизнесмену, который лишился грузовика и заявил об этом в полицию — предпринимателя осудили за ложный донос.

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в решении Центрального районного суда.

Бизнесмен с приговором не согласен и уверяет, что невиновен, а стал жертвой мошенников. Другие предприниматели два года назад арендовали у него грузовик МАЗ, который вернули в прошлом году незадолго до его отлёта за границу, но затем машина, по его словам, пропала.