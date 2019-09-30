Новосибирского бизнесмена оштрафовали за донос об угоне грузовика

В суде Центрального района Новосибирска вынесли приговор бизнесмену, который лишился грузовика и заявил об этом в полицию — предпринимателя осудили за ложный донос.
«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — говорится в решении Центрального районного суда.
Бизнесмен с приговором не согласен и уверяет, что невиновен, а стал жертвой мошенников. Другие предприниматели два года назад арендовали у него грузовик МАЗ, который вернули в прошлом году незадолго до его отлёта за границу, но затем машина, по его словам, пропала.
«Я показал, куда поставить, машину закрыли, водитель сел в ждущую его легковую машину и уехал», — объяснил предприниматель.
Когда он через месяц вернулся домой из-за границы — грузовика, по его словам, на месте не оказалось, поэтому он обратился с заявлением в полицию. Бизнесмен считает, что машину украл дальнобойщик, которому он сдавал её в аренду.
Адвокат предпринимателя Дмитрий Смышляев рассказал корреспонденту НГС, что сейчас подана апелляция на решение суда.
В начале сентября полиция начала искать в Новосибирске дальнобойщика, которого подозревают в краже грузовых машин у нескольких бизнесменов из Сибири.