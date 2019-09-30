В Новосибирск идёт потепление

«Сейчас мы располагаемся в области вторичных атмосферных фронтов циклона, который перемещается по северу Томской области. И <…> вторжения воздушных масс с северо-запада на фоне вот этих вторничных фронтов — они вызывают, или вызвали точнее, осадки в виде мокрого снега во многих районах <…> при порывистом ветре. Порывы ветра достигали 15–20 метров в секунду. В принципе, ничего необычного в этих событиях нет. В последние годы довольно часто у нас в конце сентября отмечаются осадки в таком виде», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине наступившей недели: к середине недели в городе станет немного теплее.

По его словам, в ближайшие сутки в Новосибирской области ещё будет сохраняться пасмурная погода. Во вторник, 1 октября, ночью по-прежнему возможны мокрый снег и дождь, но уже днём осадки в регионе прекратятся.



«2–3 [октября] погода преимущественно без осадков. Установится на какое-то время область высокого атмосферного давления», — сообщил Ренад Ягудин.



Ночная температура в Новосибирской области при этом будет достаточно низкой. На протяжении ближайших трёх суток, с 1 по 3 октября, столбик термометра по ночам будет колебаться в пределах –5… +1 градуса, говорят синоптики. А дневная температура, по их данным, будет постепенно повышаться. Если во вторник, 1 октября, в регионе ожидается от +5 до +10 градусов, то к четвергу, 3 октября, уже +10… +15.



В Новосибирске, согласно прогнозу синоптиков, ночные температуры в ближайшие трое суток будут на уровне от 0… –1, а дневные постепенно вырастут с +7 до +10… +12 градусов.



По словам Ренада Ягудина, также у синоптиков есть основания полагать, что «довольно тёплыми» будут и последующие несколько дней. В целом, первая декада октября в Новосибирской области, согласно прогнозу, будет соответствовать климатической норме или даже может оказаться примерно на 1–2 градуса теплее неё.

