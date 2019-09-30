На доме в тихом центре нарисовали 18-метровую хранительницу Сибири с соболем

Известная художница Марина Ягода нарисовала огромные граффити с девушкой и соболем на фасаде дома по улице Советской в центре Новосибирска — она планирует закончить их через 3 дня.



Портрет девушки с соболем появился на доме по улице Советской, 65 — неподалёку от лицея № 22 «Надежда Сибири». Граффити заняли всю торцевую стену дома. Как сообщила корреспонденту НГС Марина Ягода, она решила изобразить на стене дома «хранительницу Сибири».



«Это та же концепция, но адаптированная под другую стену. Мы не смогли согласовать концепт на Ленина, 13 и начали искать новый фасад, сразу обратили на него внимание. Сперва он был за деревьями, но сейчас он голенький такой, его хорошо видно. Потому и выбрали его», — объяснила задумку Ягода.