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На доме в тихом центре нарисовали 18-метровую хранительницу Сибири с соболем

Граффити заняли всю стену стену пятиэтажки

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Девушка с соболем символизирует хранительницу Сибири, объяснила автор рисунка Марина Ягода

Девушка с соболем символизирует хранительницу Сибири, объяснила автор рисунка Марина Ягода

Известная художница Марина Ягода нарисовала огромные граффити с девушкой и соболем на фасаде дома по улице Советской в центре Новосибирска — она планирует закончить их через 3 дня.

Портрет девушки с соболем появился на доме по улице Советской, 65 — неподалёку от лицея № 22 «Надежда Сибири». Граффити заняли всю торцевую стену дома. Как сообщила корреспонденту НГС Марина Ягода, она решила изобразить на стене дома «хранительницу Сибири».

«Это та же концепция, но адаптированная под другую стену. Мы не смогли согласовать концепт на Ленина, 13 и начали искать новый фасад, сразу обратили на него внимание. Сперва он был за деревьями, но сейчас он голенький такой, его хорошо видно. Потому и выбрали его», — объяснила задумку Ягода.

По ее словам, девушка символизирует хранительницу Сибири.

Художница начала рисовать граффити в субботу, а планирует закончить работать над ними в четверг, 3 октября. Она рассказала, что высота стены — 18 метров, а её площадь — 275 квадратных метров.

Граффити появились там, где в прошлом году срубили несколько десятков деревьев — на их месте хотят построить 8-этажный бизнес-центр. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку.

Марина Ягода — автор многих граффити в Новосибирске: тысячи горожан делали селфи на фоне рисунка «Я из Сибири» и цветочных девушек у «Победы», а также фотографировали трамвай № 13, который она расписала вместе с другими художниками

Граффити Ягоды есть не только в Сибири, но и в Москве, Екатеринбурге, Китае, Таиланде, Германии и Испании. Стиль художницы легко узнаётся вне зависимости от размера рисунка, в основном это нежные девушки в сказочном стиле. НГС собрал самые узнаваемые работы Ягоды.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    30 сен 2019 в 19:45

    Закажу рисунок для своего ЧОПа.

    30 сен 2019 в 19:54

    Да сохранит она территорию школы от застройки коммерческой.

    c богаткова
    30 сен 2019 в 19:51

    у меня купола на спине, может еше наколки себе сделаю.