На доме в тихом центре нарисовали 18-метровую хранительницу Сибири с соболем

Известная художница Марина Ягода нарисовала огромные граффити с девушкой и соболем на фасаде дома по улице Советской в центре Новосибирска — она планирует закончить их через 3 дня.
Портрет девушки с соболем появился на доме по улице Советской, 65 — неподалёку от лицея
«Это та же концепция, но адаптированная под другую стену. Мы не смогли согласовать концепт на Ленина, 13 и начали искать новый фасад, сразу обратили на него внимание. Сперва он был за деревьями, но сейчас он голенький такой, его хорошо видно. Потому и выбрали его», — объяснила задумку Ягода.
По ее словам, девушка символизирует хранительницу Сибири.
Художница начала рисовать граффити в субботу, а планирует закончить работать над ними в четверг, 3 октября. Она рассказала, что высота стены — 18 метров, а её площадь — 275 квадратных метров.
Граффити появились там, где в прошлом году срубили несколько десятков деревьев — на их месте хотят построить 8-этажный бизнес-центр. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку.
Марина Ягода — автор многих граффити в Новосибирске: тысячи горожан делали селфи на фоне рисунка «Я из Сибири» и цветочных девушек у «Победы», а также фотографировали трамвай
Граффити Ягоды есть не только в Сибири, но и в Москве, Екатеринбурге, Китае, Таиланде, Германии и Испании. Стиль художницы легко узнаётся вне зависимости от размера рисунка, в основном это нежные девушки в сказочном стиле. НГС собрал самые узнаваемые работы Ягоды.