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Сам построил: в Росгвардии рассказали, откуда у генерала Стригунова шикарный коттедж

Коттедж в элитном посёлке строили 8 лет — его цена может достигать десятков миллионов рублей

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Дом командующего&nbsp;войсками Сибирского округа войск Росгвардии&nbsp;попал в расследование штаба Навального в Новосибирске

Дом командующего войсками Сибирского округа войск Росгвардии попал в расследование штаба Навального в Новосибирске

В пресс-службе Сибирского округа Росгвардии в Новосибирске прокомментировали расследование новосибирского штаба Навального о коттедже генерала Виктора Стригунова.

Как сообщил корреспонденту НГС начальник пресс-службы полковник Дмитрий Болдырев, информация о доме и заработках семьи командующего Сибирским округом Росгвардии в Новосибирске генерал-полковника Виктора Стригунова общедоступна.

«Указанный дом не приобретался, а строился 7 лет — с 2011 по 2018 год. Первые 10 соток получены согласно постановления мэрии города Новосибирска в 2011 году, вторые 10 [соток] приобретены по соседству. На этих 20 сотках и построен дом с хозяйственными постройками. С 2014 года в оценке БТИ дом указывался как строящийся, о чём имеется информация в Декларациях о доходах. В 2018 году был введен в эксплуатацию», — рассказал помощник командующего Сибирским округом по взаимодействию со СМИ, начальник пресс-службы полковник Дмитрий Болдырев.

По соседству с коттеджем генерала расположились настоящие дома-дворцы

По соседству с коттеджем генерала расположились настоящие дома-дворцы

Также в Росгвардии рассказали и о доходах семьи генерала Стригунова, которые опубликованы в ежегодных декларациях на сайтах МВД и Росгвардии — они превышают 5,7 миллиона рублей в год.

«Доходы семьи за 7 лет с 2011-го по 2017-й составили более 40 миллионов рублей <…> и позволили построить дом, в общую площадь которого вошли в том числе и хозяйственные постройки. Кадастровая стоимость дома была оценена специалистами БТИ и составляет 20 миллионов рублей, о чём имеется запись в ЕГРН», — пояснили в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии.

На прошлой неделе НГС рассказал о расследовании новосибирского штаба Алексея Навального о доме командующего Росгвардией в Новосибирске генерал-полковника Виктора Стригунова. Авторы расследования сообщили, что коттедж генерала находится в элитном посёлке «Удача» в сосновом бору в Заельцовском районе и может стоить десятки миллионов рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (247)

    Достойный ответ
    30 сен 2019 в 14:46

    Генерал ответил достойно.

    Ждём ответа от Бойко о его доходах
    и Навального - откуда денежки на недвижимость, красивую жизнь и отдых в США.

    Диванный эксперт
    30 сен 2019 в 14:51

    Там земля только 20 млн. стоит. Наверное стройматериалы в ипотеку брали на 25 лет и вся зарплата на погашение уходит. Как говорил Станиславский - Не верю!

    cerb
    30 сен 2019 в 14:45

    с "жиденько обделавшись" вас, господа борцуны..