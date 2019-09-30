Сам построил: в Росгвардии рассказали, откуда у генерала Стригунова шикарный коттедж

«Указанный дом не приобретался, а строился 7 лет — с 2011 по 2018 год. Первые 10 соток получены согласно постановления мэрии города Новосибирска в 2011 году, вторые 10 [соток] приобретены по соседству. На этих 20 сотках и построен дом с хозяйственными постройками. С 2014 года в оценке БТИ дом указывался как строящийся, о чём имеется информация в Декларациях о доходах. В 2018 году был введен в эксплуатацию», — рассказал помощник командующего Сибирским округом по взаимодействию со СМИ, начальник пресс-службы полковник Дмитрий Болдырев.

Также в Росгвардии рассказали и о доходах семьи генерала Стригунова, которые опубликованы в ежегодных декларациях на сайтах МВД и Росгвардии — они превышают 5,7 миллиона рублей в год.



«Доходы семьи за 7 лет с 2011-го по 2017-й составили более 40 миллионов рублей <…> и позволили построить дом, в общую площадь которого вошли в том числе и хозяйственные постройки. Кадастровая стоимость дома была оценена специалистами БТИ и составляет 20 миллионов рублей, о чём имеется запись в ЕГРН», — пояснили в пресс-службе Сибирского округа Росгвардии.



На прошлой неделе НГС рассказал о расследовании новосибирского штаба Алексея Навального о доме командующего Росгвардией в Новосибирске генерал-полковника Виктора Стригунова. Авторы расследования сообщили, что коттедж генерала находится в элитном посёлке «Удача» в сосновом бору в Заельцовском районе и может стоить десятки миллионов рублей.