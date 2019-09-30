Посреди поля у Чуйского тракта сделали длинный променад с идеальным асфальтом — он ведёт к туалету

«Это прям после выезда с Черепаново, в сторону Новосибирска. Остановка "Посевная". <…> Получается, что непосредственно с трассы ступеньки заасфальтированы. А дорожка идёт параллельно трассе и не то к просёлочной дороге, не то они так изобразили обочину. Выглядит это всё слегка безумно», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Сергей.

О необычной асфальтовой тропинке в редакцию НГС сообщил очевидец Сергей. Он сделал фотографию дорожки 27 сентября.

На Чуйском тракте в Черепановском районе Новосибирской области рабочие сделали новую асфальтовую дорожку — она ведёт к разваливающемуся туалету.

Заасфальтированная тропинка параллельна Чуйскому тракту — её длина больше 100 метров

По его словам, сам туалет, к которому ведёт дорожка, находится в плачевном состоянии.

«Плюс отдельно надо упомянуть, что внутри туалета ужас: дыры зияют, будто после атомной бомбардировки. Внешне всё красиво, а внутри…» — добавил очевидец.

В ФКУ «Сибуправтодор» рассказали, что дорожку сделали во время ремонта дороги.

«Это не дорожка к туалету, а полноценная пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта на федеральной трассе в сторону дороги к населенному пункту, обустроена в рамках ремонта участка км 90-109 для обеспечения безопасности пешеходов», — рассказали в учреждении.

Ранее стало известно, что выделенную полосу на улице Ватутина в Ленинском и Кировском районах закрасили из-за её ширины — она мешала автовладельцам. Теперь её должны нарисовать заново.