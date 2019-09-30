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Дороги и транспорт

Посреди поля у Чуйского тракта сделали длинный променад с идеальным асфальтом — он ведёт к туалету

Фото необычной дорожки новосибирцы заметили рядом с Черепаново

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Дорожка ведёт к второстепенной дороге

Дорожка ведёт к второстепенной дороге

На Чуйском тракте в Черепановском районе Новосибирской области рабочие сделали новую асфальтовую дорожку — она ведёт к разваливающемуся туалету.

О необычной асфальтовой тропинке в редакцию НГС сообщил очевидец Сергей. Он сделал фотографию дорожки 27 сентября.

«Это прям после выезда с Черепаново, в сторону Новосибирска. Остановка "Посевная". <…> Получается, что непосредственно с трассы ступеньки заасфальтированы. А дорожка идёт параллельно трассе и не то к просёлочной дороге, не то они так изобразили обочину. Выглядит это всё слегка безумно», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Сергей.

Заасфальтированная тропинка параллельна Чуйскому тракту — её длина больше 100 метров

Заасфальтированная тропинка параллельна Чуйскому тракту — её длина больше 100 метров

По его словам, сам туалет, к которому ведёт дорожка, находится в плачевном состоянии.

«Плюс отдельно надо упомянуть, что внутри туалета ужас: дыры зияют, будто после атомной бомбардировки. Внешне всё красиво, а внутри…» — добавил очевидец.

В ФКУ «Сибуправтодор» рассказали, что дорожку сделали во время ремонта дороги. 

«Это не дорожка к туалету, а полноценная пешеходная дорожка от остановки общественного транспорта на федеральной трассе в сторону дороги к населенному пункту, обустроена в рамках ремонта участка км 90-109 для обеспечения безопасности пешеходов», — рассказали в учреждении. 

Ранее стало известно, что выделенную полосу на улице Ватутина в Ленинском и Кировском районах закрасили из-за её ширины — она мешала автовладельцам. Теперь её должны нарисовать заново.

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трасса Р-254Чуйский тракт

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    ff23
    30 сен 2019 в 14:28

    А что безумного-то? Сделали безопасный тротуар до автобусной остановки на федеральной трассе. Что остановку не сфотографировали-то? Или тогда глупый вопрос не удалось бы задать?

    cerb
    30 сен 2019 в 14:34

    бозе, какой лютый бред несут эти блохеры..
    обычная практика благоустройства в области - тротуар от остановки на трассе, до границы поселения..

    30 сен 2019 в 14:29

    Сколько миллионов потратили интересно?