Чтобы не мёрзли: животных в Новосибирском зоопарке начали переселять в зимние вольеры

В Новосибирском зоопарке животных начали переселять в тёплые зимние вольеры.
В частности, постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла на видео ягуарунди, которого переселили в тёплый вольер «Тропический мир».
Пока на зимний режим переведено небольшое количество животных, уточнили в Новосибирском зоопарке. Сейчас в тёплых вольерах живут обезьяны — им перекрыли выход на улицу.
Видео: Анна Новикова / youtube.com
В конце августа из-за приближения осени новосибирский зоопарк изменил часы работы — сейчас он открыт с 9:00 до 21:00.