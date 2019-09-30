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Чтобы не мёрзли: животных в Новосибирском зоопарке начали переселять в зимние вольеры

Среди первых обитателей, сменивших место жительства, — ягуарунди

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Посмотреть на ягуарунди сейчас можно в павильоне «Тропический мир»

Посмотреть на ягуарунди сейчас можно в павильоне «Тропический мир»

В Новосибирском зоопарке животных начали переселять в тёплые зимние вольеры.

В частности, постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла на видео ягуарунди, которого переселили в тёплый вольер «Тропический мир».

Пока на зимний режим переведено небольшое количество животных, уточнили в Новосибирском зоопарке. Сейчас в тёплых вольерах живут обезьяны — им перекрыли выход на улицу.

Видео: Анна Новикова / youtube.com

Лемуры сейчас тоже в тёплом вольере

Лемуры сейчас тоже в тёплом вольере

В конце августа из-за приближения осени новосибирский зоопарк изменил часы работы — сейчас он открыт с 9:00 до 21:00

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    30 сен 2019 в 13:45

    Скоро и людей начнут переселять в дома с отоплением

    вопрос
    30 сен 2019 в 13:54

    Ну если верить статьям, то в городе- зоопарке жителям тепло еще не светит.Хотя может некоторым сегодня повезет и они будут в теплых ,,вольерах,,!

    30 сен 2019 в 13:50

    а кого там смотреть до 21ч? зверьки уже в 17ч спать идут, если только на Петровича сторожа-алкоголика)))