Как в замке Снежной королевы: новосибирец забрался в пещеру тающего ледника в Норвегии

Новосибирец Станислав Шуберт живёт на Шпицбергене в течение всего полярного дня Фото: Станислав Шуберт

Новосибирский режиссёр Станислав Шуберт приехал работать на арктический архипелаг Шпицберген в мае — в посёлке Пирамида он восстановил самый северный киноклуб, а теперь забрался в пещеру тающего ледника. В норвежском Шпицбергене советские и российские шахтёры раньше добывали уголь, так как исторически месторождения принадлежали России, но в 1998 году посёлок законсервировали. Сейчас компании хотят восстановить добычу ископаемых и привлечь туристов. Этим летом в Пирамиду провели интернет и мобильную связь, ремонтируют жильё, а с июня действует кинозал, где работает новосибирец Станислав Шуберт. Летом в Пирамиде живут до 60 человек, зимовать в посёлке останутся 4–5 человек, обслуживающих котельную и электростанцию, и несколько строителей из Таджикистана.

Станислав Шуберт прожил в Пирамиде уже больше 4 месяцев и рассказал, как меняется климат в Арктике. «Это лето выдалось очень тёплым. В июле температура поднималась до +16, на солнце термометр показывал иногда и +20. Минусовые температуры и снег начались только после 26 сентября. Старожилы говорят, что такого тепла в Арктике не было много лет, может быть, и вообще никогда», — объясняет новосибирец.

К леднику можно добраться на моторной лодке, но не ближе чем на 200 метров Фото: Станислав Шуберт

Большая часть архипелага покрыта ледниками, рядом с Пирамидой находятся три ледника. «Норденшельд — один из самых больших и красивых ледников на острове. Он расположен как раз в конце Биллефьёрда, между землями Диксона и Бьенова. Сейчас туда регулярно ходят туристические корабли, научные суда. Мы тоже решили сделать вылазку на ледник — от Пирамиды до него порядка 7 километров по морю на моторной лодке, которую здесь называют "циркуль". Подходить на кораблях можно не ближе 200 метров к стенке ледника, возможны обрушения, очень часто откалываются небольшие айсберги и уплывают в залив. Особенно в тёплое время», — объясняет Станислав.

По сказке Ганса Христиана Андерсена, именно на Шпицбергене располагался дворец Снежной королевы. Земля эта описывалась как край снегов, метелей и вечных льдов Фото: Станислав Шуберт

«При нас ледник несколько раз трескался и осыпался, даже в поселке часто слышно дыхание ледника. Летом в леднике промыло пещеру, в которую мы спускались, можно было заснять ледник изнутри, ощущения, конечно, непередаваемые: как будто мы действительно побывали в замке Снежной королевы, откололи несколько льдин. Этот прозрачный лед используется для охлаждения напитков в барах Шпицбергена», — описывает впечатления сибиряк.

Из-за толстого льда ледники кажутся голубыми Фото: Станислав Шуберт

Из-за высокой температуры летом ледник Норденшельда стал уменьшаться. Сейчас учёные ищут причину, по которой ледник тает. «За это "жаркое" лето ледник Норденшельда сильно подтаял и осыпался. Гляциологи из Московского института географии РАН, которые работают на Шпицбергене, и приезжают в наш поселок, говорят, что через 5–6 лет, если такая погода будет повторяться, ледник Норденшельда, как и другие ледники Арктики, может если не совсем исчезнуть, то во всяком случае лёд останется лишь на вершинах гор, не будет ледяных утесов, омываемых морем. Связано ли исчезновение этих ледников с глобальным потеплением, выбросами в атмосферу или же с циклическими колебаниями температуры, ученые сказать однозначно не смогли. Но факт остается фактом — эту достопримечательность мы можем в ближайшем будущем потерять», — говорит Шуберт.



Сейчас Станислав Шуберт готовит оборудование, чтобы показать кино на леднике Фото: Станислав Шуберт

В планах Станислава Шуберта устроить киносеанс в море, а фильм с помощью проектора показать на стене ледника. «Зрители могут смотреть фильм с лодок и кораблей, стоящих на якорях. Это будет по-настоящему арктический кинотеатр. Надеюсь, это получится осуществить в ближайшее время и акция привлечет внимание общественности к исчезновению ледников и проблемам экологии в Арктике», — объяснил Станислав Шуберт.