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Как в замке Снежной королевы: новосибирец забрался в пещеру тающего ледника в Норвегии

Сейчас сибирский режиссёр хочет устроить киносеанс посреди Арктического моря

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Новосибирец Станислав Шуберт живёт на Шпицбергене в течение всего полярного дня&nbsp;

Новосибирец Станислав Шуберт живёт на Шпицбергене в течение всего полярного дня 

Новосибирский режиссёр Станислав Шуберт приехал работать на арктический архипелаг Шпицберген в мае — в посёлке Пирамида он восстановил самый северный киноклуб, а теперь забрался в пещеру тающего ледника. 

В норвежском Шпицбергене советские и российские шахтёры раньше добывали уголь, так как исторически месторождения принадлежали России, но в 1998 году посёлок законсервировали. Сейчас компании хотят восстановить добычу ископаемых и привлечь туристов. Этим летом в Пирамиду провели интернет и мобильную связь, ремонтируют жильё, а с июня действует кинозал, где работает новосибирец Станислав Шуберт. Летом в Пирамиде живут до 60 человек, зимовать в посёлке останутся 4–5 человек, обслуживающих котельную и электростанцию, и несколько строителей из Таджикистана.

Станислав Шуберт прожил в Пирамиде уже больше 4 месяцев и рассказал, как меняется климат в Арктике.

«Это лето выдалось очень тёплым. В июле температура поднималась до +16, на солнце термометр показывал иногда и +20. Минусовые температуры и снег начались только после 26 сентября. Старожилы говорят, что такого тепла в Арктике не было много лет, может быть, и вообще никогда», — объясняет новосибирец.

К леднику можно добраться на моторной лодке, но не ближе чем на 200 метров

К леднику можно добраться на моторной лодке, но не ближе чем на 200 метров

Большая часть архипелага покрыта ледниками, рядом с Пирамидой находятся три ледника.

«Норденшельд — один из самых больших и красивых ледников на острове. Он расположен как раз в конце Биллефьёрда, между землями Диксона и Бьенова. Сейчас туда регулярно ходят туристические корабли, научные суда. Мы тоже решили сделать вылазку на ледник — от Пирамиды до него порядка 7 километров по морю на моторной лодке, которую здесь называют "циркуль". Подходить на кораблях можно не ближе 200 метров к стенке ледника, возможны обрушения, очень часто откалываются небольшие айсберги и уплывают в залив. Особенно в тёплое время», — объясняет Станислав.

По сказке Ганса Христиана Андерсена, именно на Шпицбергене располагался дворец Снежной королевы. Земля эта описывалась как край снегов, метелей и вечных льдов

По сказке Ганса Христиана Андерсена, именно на Шпицбергене располагался дворец Снежной королевы. Земля эта описывалась как край снегов, метелей и вечных льдов

«При нас ледник несколько раз трескался и осыпался, даже в поселке часто слышно дыхание ледника. Летом в леднике промыло пещеру, в которую мы спускались, можно было заснять ледник изнутри, ощущения, конечно, непередаваемые: как будто мы действительно побывали в замке Снежной королевы, откололи несколько льдин. Этот прозрачный лед используется для охлаждения напитков в барах Шпицбергена», — описывает впечатления сибиряк.

Из-за толстого льда ледники кажутся голубыми

Из-за толстого льда ледники кажутся голубыми

Из-за высокой температуры летом ледник Норденшельда стал уменьшаться. Сейчас учёные ищут причину, по которой ледник тает.

«За это "жаркое" лето ледник Норденшельда сильно подтаял и осыпался. Гляциологи из Московского института географии РАН, которые работают на Шпицбергене, и приезжают в наш поселок, говорят, что через 5–6 лет, если такая погода будет повторяться, ледник Норденшельда, как и другие ледники Арктики, может если не совсем исчезнуть, то во всяком случае лёд останется лишь на вершинах гор, не будет ледяных утесов, омываемых морем. Связано ли исчезновение этих ледников с глобальным потеплением, выбросами в атмосферу или же с циклическими колебаниями температуры, ученые сказать однозначно не смогли. Но факт остается фактом — эту достопримечательность мы можем в ближайшем будущем потерять», — говорит Шуберт.

Сейчас Станислав Шуберт готовит оборудование, чтобы показать кино на леднике

Сейчас Станислав Шуберт готовит оборудование, чтобы показать кино на леднике

В планах Станислава Шуберта устроить киносеанс в море, а фильм с помощью проектора показать на стене ледника.

«Зрители могут смотреть фильм с лодок и кораблей, стоящих на якорях. Это будет по-настоящему арктический кинотеатр. Надеюсь, это получится осуществить в ближайшее время и акция привлечет внимание общественности к исчезновению ледников и проблемам экологии в Арктике», — объяснил Станислав Шуберт.

Работы новосибирских киношников сейчас успешны в Европе. В сентябре известный документалист Владимир Эйснер взял главный приз русского кинофестиваля в Италии — в своей новой картине он рассказал истории известного олимпийского чемпиона.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    30 сен 2019 в 16:00

    ему бы вальсы писать, а он по ледникам

    даправдачтоли
    30 сен 2019 в 15:58

    Наконец-то, новосибирец, а не "сибиряк". Прогресс!

    uwe roe
    30 сен 2019 в 16:02

    Что Россия, что Норвегия - капитализм везде одинаковый. Ради баблишка и те, и другие готовы наплевать на таяние ледников, на парниковый эффект, на экологию - рыть уголь и жечь его в топке, пуская черный-черный дым, так сладко манящий туристов с баблом.