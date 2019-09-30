На Ватутина закрасили выделенную полосу для автобусов

Выделенную полосу на улице Ватутина в Ленинском и Кировском районах закрасили из-за её ширины — она мешала автовладельцам. Теперь её должны нарисовать заново.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Максим, прислав фотографию. «Это поворот с Немировича-Данченко на Ватутина в сторону площади Маркса. Выделенку закрасили», — написал он.
Как сообщал корреспонденту НГС участник комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирска, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков, эксперты сообщали о несоответствии выделенных полос нормативам.
«На улице Ватутина очень широкую полосу нанесли для общественного транспорта. ЦОДД (Центр организации дорожного движения. — Прим. ред.) сообщал, что эту полосу демаркируют. Она будет соответствовать ГОСТу, не будет такой широкой. Потому что на Ватутина скученность автомобилей высокая. И мы будем получать не ДТП, но столкновения — от этого не лучше», — говорил Ашурков.
Он добавил, что в будущем мэрия Новосибирска планирует создать выделенные полосы для автобусов на всех главных улицах города.
На широкую полосу для общественного транспорта автовладельцы жаловались ещё в середине сентября — они сообщали, что полоса заняла два ряда.
Выделенные полосы появились в городе совсем недавно — авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехал по улицам, где были нанесены полосы, и убедился, что по ним ездят и паркуются легковые автомобили.