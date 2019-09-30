На Ватутина закрасили выделенную полосу для автобусов

Выделенную полосу на улице Ватутина в Ленинском и Кировском районах закрасили из-за её ширины — она мешала автовладельцам. Теперь её должны нарисовать заново.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Максим, прислав фотографию. «Это поворот с Немировича-Данченко на Ватутина в сторону площади Маркса. Выделенку закрасили», — написал он.

Как сообщал корреспонденту НГС участник комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирска, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков, эксперты сообщали о несоответствии выделенных полос нормативам.