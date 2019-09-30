Темы

СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

На Ватутина закрасили выделенную полосу для автобусов

Она создавала много проблем для автовладельцев и занимала два ряда — здесь будет новая разметка

Поделиться

1 680
16 Обсудить
Полосу закрасили после жалоб автовладельцев

Полосу закрасили после жалоб автовладельцев

Выделенную полосу на улице Ватутина в Ленинском и Кировском районах закрасили из-за её ширины — она мешала автовладельцам. Теперь её должны нарисовать заново.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Максим, прислав фотографию. «Это поворот с Немировича-Данченко на Ватутина в сторону площади Маркса. Выделенку закрасили», — написал он.

Как сообщал корреспонденту НГС участник комиссии по безопасности дорожного движения Новосибирска, представитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков, эксперты сообщали о несоответствии выделенных полос нормативам.

«На улице Ватутина очень широкую полосу нанесли для общественного транспорта. ЦОДД (Центр организации дорожного движения. — Прим. ред.) сообщал, что эту полосу демаркируют. Она будет соответствовать ГОСТу, не будет такой широкой. Потому что на Ватутина скученность автомобилей высокая. И мы будем получать не ДТП, но столкновения — от этого не лучше», — говорил Ашурков.

Он добавил, что в будущем мэрия Новосибирска планирует создать выделенные полосы для автобусов на всех главных улицах города.

На широкую полосу для общественного транспорта автовладельцы жаловались ещё в середине сентября — они сообщали, что полоса заняла два ряда.

Выделенные полосы появились в городе совсем недавно — авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехал по улицам, где были нанесены полосы, и убедился, что по ним ездят и паркуются легковые автомобили

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

автобусыдорогиразметка

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (16)

    30 сен 2019 в 13:23

    кто может остановить этот маразм с выделенками? На ватутина то переделают, на Х уже сделают, но полоса то останется. Так же как и на других улицах. ЦОДД создает коллапс, а скоро предновогодние пробки и коллапс.

    Татьяна Ивановна
    30 сен 2019 в 13:22

    Взять бы и хоть раз наказать чиновников за такие косяки! Лишить премии, например, или понизить в должности. Когда уже мэрия научится у нас работать, а не по бумажкам отчитываться?

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 13:22

    Там вообще на Ватутина бредятину нарисовали с этими линиями