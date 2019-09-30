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Власти отказали московским историкам в сохранении одной из старейших школ Новосибирска

Историки посчитали, что сохранить здание дешевле, чем строить новое — и написали в прокуратуру

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Школу <nobr class="_">№ 54</nobr> на улице Крылова пытаются снести больше 10 лет, но в ней до сих пор учатся дети&nbsp;

Школу № 54 на улице Крылова пытаются снести больше 10 лет, но в ней до сих пор учатся дети 

Власти Новосибирской области ответили московским историкам из Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников — они просили спасти от сноса городскую школу № 54, но областные чиновники им отказали.

Об этом корреспонденту НГС рассказала председатель совета новосибирского отделения ВООПИиК Наталия Шамина.

Письмо с просьбой сохранить школу губернатору Андрею Травникову направил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников в начале августа, после того как историки пытались оспорить снос школы через Генпрокуратуру РФ.

Как следует из ответа московскому ВООПИиК, подписанного заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Нелюбовым (копия есть в распоряжении редакции НГС), «объект не обладает признаками объекта культурного наследия и не имеет историко-культурной ценности». 

На месте этой школы в 2021 году планируют построить новую, с такой же проектной мощностью — 299 человек. 

В ответ новосибирские историки решили обратиться в прокуратуру. 

«Заключение о сносе здания совершенно неправомерно. Кроме того, и это очень существенно: 

строительство новой школы обойдётся вдвое дороже реконструкции старой. И это не учитывая огромных моральных потерь, связанных с уничтожением памятника истории и культуры Новосибирска, с ущербом для патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Такое упорствование местных властей в разбазаривании средств на фоне широкого общественного движения за сохранение исторической школы, множества поданных жалоб, обращений Новосибирского отделения ВООПИиК и Центрального Совета ВООПИиК выглядит по меньшей мере странным. Это наносит прямой ущерб законным правам и интересам граждан, которые обязана защищать прокуратура», — следует из письма в прокуратуру, подписанного Наталией Шаминой.

Школу № 54 на улице Крылова планируют к сносу больше 10 лет. В здании 1930-х годов с трещинами на стенах, прогнившими полами и трубами до сих пор учатся дети. Власти решили снести школу и построить на её месте новую, но историки забили тревогу — историческое здание, по их словам, считается образцом архитектуры и лицом города. Кроме того, фасад школы украшает уникальный барельеф. Областная инспекция по охране объектов культурного наследия исследовала здание по заявлению ВООПИиК, но памятником её не признала, таким образом разрешив сносить.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Юра Х.
    30 сен 2019 в 12:56

    В Новосибирске уже нет, да никогда и не было цельной ткани исторической застройки. Так что нет смысла пытаться сохранить отдельные чудом выжившие образцы хорошей архитектуры. В идеале снести весь город и строить с нуля, как в Китае. С учетом современных достижений урбанистики и других технологий. Начать можно с пл. Маркса.

    cerb
    30 сен 2019 в 13:00

    у чиновника все "юридические" козыри на руках, но общественники всё рано бухтят за "неправомерность" - смешные люди..

    30 сен 2019 в 12:57

    Снести красивое, построить коробку с китайским навесным фасадом по цене в 2 раза выше, чем ремонт старой школы, и набить себе карманы. Вот такой вот план