Власти отказали московским историкам в сохранении одной из старейших школ Новосибирска

Школу № 54 на улице Крылова пытаются снести больше 10 лет, но в ней до сих пор учатся дети

Власти Новосибирской области ответили московским историкам из Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников — они просили спасти от сноса городскую школу № 54 , но областные чиновники им отказали.

Как следует из ответа московскому ВООПИиК, подписанного заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Нелюбовым (копия есть в распоряжении редакции НГС), «объект не обладает признаками объекта культурного наследия и не имеет историко-культурной ценности».

На месте этой школы в 2021 году планируют построить новую, с такой же проектной мощностью — 299 человек.

В ответ новосибирские историки решили обратиться в прокуратуру.

«Заключение о сносе здания совершенно неправомерно. Кроме того, и это очень существенно:

строительство новой школы обойдётся вдвое дороже реконструкции старой. И это не учитывая огромных моральных потерь, связанных с уничтожением памятника истории и культуры Новосибирска, с ущербом для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Такое упорствование местных властей в разбазаривании средств на фоне широкого общественного движения за сохранение исторической школы, множества поданных жалоб, обращений Новосибирского отделения ВООПИиК и Центрального Совета ВООПИиК выглядит по меньшей мере странным. Это наносит прямой ущерб законным правам и интересам граждан, которые обязана защищать прокуратура», — следует из письма в прокуратуру, подписанного Наталией Шаминой.