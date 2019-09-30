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Культура

Новосибирский режиссёр стал победителем фестиваля русского кино в Милане

Владимир Эйснер снял фильм о легендарном тяжелоатлете

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Владимир Эйснер выпустил фильм о спортсмене Давиде Ригарте

Владимир Эйснер выпустил фильм о спортсмене Давиде Ригарте

Фильм новосибирского режиссёра Владимира Эйснера стал лучшим на II Кинофестивале российского кино в Италии Premio Felix.

Как сообщает Союз кинематографистов России, лента получила специальный приз в номинации «Лучший документальный фильм».

В картине «Ригерт» авторы рассказывают о жизни советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона и тренера сборной России Давида Ригерта.

В мае режиссёр оцифровал одну из самых известных своих работ «Жили-были Семь Симеонов» о семье музыкантов, которые захватили самолёт, чтобы бежать из Советского Союза — презентация восстановленной ленты прошла в кинотеатре «Синема».

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    30 сен 2019 в 12:52

    Кто все эти люди?

    30 сен 2019 в 12:48

    Почему кинофестиваль русского кино проводится в Италии?