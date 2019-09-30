Новосибирский режиссёр стал победителем фестиваля русского кино в Милане

Фильм новосибирского режиссёра Владимира Эйснера стал лучшим на II Кинофестивале российского кино в Италии Premio Felix.
Как сообщает Союз кинематографистов России, лента получила специальный приз в номинации «Лучший документальный фильм».
В картине «Ригерт» авторы рассказывают о жизни советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона и тренера сборной России Давида Ригерта.
В мае режиссёр оцифровал одну из самых известных своих работ «Жили-были Семь Симеонов» о семье музыкантов, которые захватили самолёт, чтобы бежать из Советского Союза — презентация восстановленной ленты прошла в кинотеатре «Синема».