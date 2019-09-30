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Из здания на площади Ленина эвакуировали людей

На место приехали пожарные машины

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На месте работают пожарные и машина реанимации

На месте работают пожарные и машина реанимации

Утром в понедельник, 30 сентября, посетители и работники эвакуировались из здания № 25 на Красном проспекте в центре Новосибирска из-за удушливого запаха газа, к зданию съехались пожарные машины.

Об эвакуации из здания в редакцию НГС сообщила читательница, пожелавшая остаться анонимной.

«Произвели протравку тараканов, мышей или, я не знаю, ещё кого-то, поднялось адское газовое облако, от которого люди просто <...> задыхались. Удушливый кашель. Всё здание эвакуировалось, даже вызывали одной женщине реанимационную бригаду, потому что <...> произошёл страшный спазм бронхов, и она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Когда приехала реанимационная бригада, <...> они сами чуть не задохнулись: они бушлатами прикрыли лицо и вывели её. Сказали: осматривать женщину и оказывать первую помощь будут только в реанимобиле», — описала ситуацию очевидица.

По наблюдениям корреспондента НГС, к зданию приехали 9 пожарных машин, также на месте работает полиция.

Пожарные подразделения прибыли на место в 11:20 — сейчас они осматривают здание, подробности случившегося пока неизвестны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В свою очередь побывавший на месте корреспондент НГС из разговоров сотрудников оперативных служб сделал вывод, что пожарных действительно вызвали из-за запаха газа, но оказалось, что в здании травили насекомых.

Очевидица утверждает, что из-за запаха газа одной из женщин в здании стало плохо&nbsp;

Очевидица утверждает, что из-за запаха газа одной из женщин в здании стало плохо 

На площадь Ленина съехались девять пожарных машин

На площадь Ленина съехались девять пожарных машин

Из-за неприятного химического запаха газа люди были вынуждены покинуть здание

Из-за неприятного химического запаха газа люди были вынуждены покинуть здание

Неделю назад эвакуация прошла в бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте: там загорелся утеплитель под лестницей на входе в одно из кафе. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    30 сен 2019 в 11:49

    Власть отвлекает людей от протестов как может.

    30 сен 2019 в 11:58

    Заставь дурака богу молиться...

    Очевидец
    30 сен 2019 в 11:56

    Просто в помещение пробрались из погреба, чыр, ржаки.
    Вот и вытравливали их.
    Успешно или нет, увидим по комментам.