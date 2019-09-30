Из здания на площади Ленина эвакуировали людей

Утром в понедельник, 30 сентября, посетители и работники эвакуировались из здания
Об эвакуации из здания в редакцию НГС сообщила читательница, пожелавшая остаться анонимной.
«Произвели протравку тараканов, мышей или, я не знаю, ещё кого-то, поднялось адское газовое облако, от которого люди просто <...> задыхались. Удушливый кашель. Всё здание эвакуировалось, даже вызывали одной женщине реанимационную бригаду, потому что <...> произошёл страшный спазм бронхов, и она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Когда приехала реанимационная бригада, <...> они сами чуть не задохнулись: они бушлатами прикрыли лицо и вывели её. Сказали: осматривать женщину и оказывать первую помощь будут только в реанимобиле», — описала ситуацию очевидица.
По наблюдениям корреспондента НГС, к зданию приехали 9 пожарных машин, также на месте работает полиция.
Пожарные подразделения прибыли на место в 11:20 — сейчас они осматривают здание, подробности случившегося пока неизвестны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В свою очередь побывавший на месте корреспондент НГС из разговоров сотрудников оперативных служб сделал вывод, что пожарных действительно вызвали из-за запаха газа, но оказалось, что в здании травили насекомых.
Неделю назад эвакуация прошла в бизнес-центре «Бутон» на Красном проспекте: там загорелся утеплитель под лестницей на входе в одно из кафе.