Открытую депутатами детскую площадку огородили аварийной лентой — тут построят ларьки

Детскую площадку в Заельцовском районе Новосибирска огородили аварийной лентой — на площадке перед ней построят несколько ларьков.
Как сообщил корреспонденту НГС читатель Александр, он обратил внимание на детскую площадку на улице Михаила Перевозчикова между домами
«Я не очень понял. Судя по всему, там ещё в 90-е годы планировали строить ларьки какие-то, но так и не сошлось», — рассказал он.
Площадку в середине сентября установили три депутата из горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области — Валерий Науменко, Андрей Жирнов и Ирина Диденко. Как уточнил корреспонденту НГС Валерий Науменко, судьба площадки пока не решена.
«У нас сегодня будет совещание в 16:00 на эту тему. Это придомовая территория этого дома. Там основную скрипку играл совет дома и старшая по дому. Они себе на территорию пустили ларьки, а перед этим сказали, что нужна детская площадка, только обеспечьте. Ну, обеспечили и вышло как-то некрасиво», — говорит Валерий Науменко.
По его словам, депутаты намерены бороться за сохранение площадки.
«Конечно, будем стараться сохранить. Мы единственное хотели бы её переделать по-человечески», — заметил депутат. По его словам, площадку ставили «так, как хотела старшая по дому», хотя ей говорили, что получится плохо.
О начале заливки фундамента для ларьков на улице Михаила Перевозчикова стало известно в начале сентября. Тогда в мэрии сообщили, что пока не знают, какие именно ларьки и кто собрался открывать на этой территории.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, появились ли документы о нестационарном объекте.