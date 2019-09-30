Открытую депутатами детскую площадку огородили аварийной лентой — тут построят ларьки

«Я не очень понял. Судя по всему, там ещё в 90-е годы планировали строить ларьки какие-то, но так и не сошлось», — рассказал он.

Как сообщил корреспонденту НГС читатель Александр, он обратил внимание на детскую площадку на улице Михаила Перевозчикова между домами № 3 и 5.

Детскую площадку в Заельцовском районе Новосибирска огородили аварийной лентой — на площадке перед ней построят несколько ларьков.

Площадку в середине сентября установили три депутата из горсовета Новосибирска и Заксобрания Новосибирской области — Валерий Науменко, Андрей Жирнов и Ирина Диденко. Как уточнил корреспонденту НГС Валерий Науменко, судьба площадки пока не решена.

«У нас сегодня будет совещание в 16:00 на эту тему. Это придомовая территория этого дома. Там основную скрипку играл совет дома и старшая по дому. Они себе на территорию пустили ларьки, а перед этим сказали, что нужна детская площадка, только обеспечьте. Ну, обеспечили и вышло как-то некрасиво», — говорит Валерий Науменко.

По его словам, депутаты намерены бороться за сохранение площадки.

«Конечно, будем стараться сохранить. Мы единственное хотели бы её переделать по-человечески», — заметил депутат. По его словам, площадку ставили «так, как хотела старшая по дому», хотя ей говорили, что получится плохо.

О начале заливки фундамента для ларьков на улице Михаила Перевозчикова стало известно в начале сентября. Тогда в мэрии сообщили, что пока не знают, какие именно ларьки и кто собрался открывать на этой территории.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, появились ли документы о нестационарном объекте.