ГИБДД объявила в розыск трёх водителей, которые сбили пешеходов в разных районах города

Одно из ДТП с участием пешехода случилось на проспекте Карла Маркса

Госавтоинспекция Новосибирска объявила в розыск трёх водителей, которые за последние несколько часов сбили пешеходов в разных районах города и скрылись с места ДТП.



Последнее из этих происшествий случилось сегодня в 7 часов утра в Первомайском районе города — возле дома № 6 на улице Одоевского, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Одоевского со стороны Старого шоссе в сторону улицы Радужная и <…> совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — описал ДТП инспектор.

