ГИБДД объявила в розыск трёх водителей, которые сбили пешеходов в разных районах города

Госавтоинспекция Новосибирска объявила в розыск трёх водителей, которые за последние несколько часов сбили пешеходов в разных районах города и скрылись с места ДТП.
Последнее из этих происшествий случилось сегодня в 7 часов утра в Первомайском районе города — возле дома
«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Одоевского со стороны Старого шоссе в сторону улицы Радужная и <…> совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — описал ДТП инспектор.
По его данным, 70-летнюю женщину увезли в больницу — характер её травм ещё уточняется.
Ещё два похожих ДТП случились вечером в воскресенье, 29 сентября. В Октябрьском районе возле здания
«Один из очевидцев пояснил, что автомобиль пролетел в ту сторону на большой скорости, [водитель] сбил женщину, остановился в 300 метрах, оторвал номера и обратно в город вернулся», — рассказал Владислав Савченков.
По его информации, у пострадавшей открытая черепно-мозговая травма с сотрясением и ушибом мозга, сейчас она остаётся в реанимации.
Ещё один пешеход попал под машину в 19:30 возле дома
Всех кто стал очевидцами этих ДТП или знает водителей, скрывшихся с места, ГИБДД просит позвонить по телефонам 232–23–51 или 232–23–21. Нарушителям, покинувшим место аварий, грозит штраф или административный арест, напомнил Владислав Савченков.
Также накануне вечером в Октябрьском районе водитель маршрутки сбил подростка. Пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы.