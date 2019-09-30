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Происшествия

ГИБДД объявила в розыск трёх водителей, которые сбили пешеходов в разных районах города

Один из них после ДТП оторвал с машины номера и уехал — пострадавшая в тяжёлом состоянии

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Одно из ДТП с участием пешехода случилось на проспекте Карла Маркса&nbsp;

Одно из ДТП с участием пешехода случилось на проспекте Карла Маркса 

Госавтоинспекция Новосибирска объявила в розыск трёх водителей, которые за последние несколько часов сбили пешеходов в разных районах города и скрылись с места ДТП.

Последнее из этих происшествий случилось сегодня в 7 часов утра в Первомайском районе города — возле дома № 6 на улице Одоевского, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

«Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Одоевского со стороны Старого шоссе в сторону улицы Радужная и <…> совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — описал ДТП инспектор.

По его данным, 70-летнюю женщину увезли в больницу — характер её травм ещё уточняется.

Ещё два похожих ДТП случились вечером в воскресенье, 29 сентября. В Октябрьском районе возле здания № 1/1 к 1 по Гусинобродскому тракту тёмная машина, предположительно «Субару Импреза», сбила на пешеходном переходе 42-летнюю женщину. По предварительным данным, перед ДТП водитель ехал со стороны Волочаевской по направлению к селу Раздольное.

«Один из очевидцев пояснил, что автомобиль пролетел в ту сторону на большой скорости, [водитель] сбил женщину, остановился в 300 метрах, оторвал номера и обратно в город вернулся», — рассказал Владислав Савченков.

По его информации, у пострадавшей открытая черепно-мозговая травма с сотрясением и ушибом мозга, сейчас она остаётся в реанимации.

Ещё один пешеход попал под машину в 19:30 возле дома № 13 на проспекте Карла Маркса. По данным ГИБДД, автомобиль, ехавший со стороны Ватутина в направлении Космической, сбил 63-летнего мужчину — ДТП случилось не на пешеходном переходе. Пострадавшего увезли в больницу с переломами обеих ног, а водитель уехал с места происшествия.

Всех кто стал очевидцами этих ДТП или знает водителей, скрывшихся с места, ГИБДД просит позвонить по телефонам 232–23–51 или 232–23–21. Нарушителям, покинувшим место аварий, грозит штраф или административный арест, напомнил Владислав Савченков.

Также накануне вечером в Октябрьском районе водитель маршрутки сбил подростка. Пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    суп сморчо
    30 сен 2019 в 10:18

    Главное, что на купонах, состригаемых камерами это никак не сказывается. Больше они ни на что не годятся. Вот такая "безопасность".

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 10:25

    Посадить пожизненно...

    30 сен 2019 в 10:19

    беспредел на дорогах