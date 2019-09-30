Дело о похищении бегуньи Елены Рухляды передают в суд

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о похищении бегуньи Елены Рухляды.
«По данным следствия, 18 июня 2019 года в утреннее время 35-летний мужчина, который являлся экс-супругом 33-летней женщины, против ее воли проник в квартиру, расположенную в Заельцовском районе города Новосибирска, и угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину», — сообщает следственное управление СК РФ по НСО.
Затем подозреваемый посадил женщину в автомобиль и вывез в лесополосу на берег реки Обь. Бросив автомобиль, они пересели в лодку, которая была приготовлена заранее, и направились вниз по течению Оби.
В итоге Елену нашли живой на следующий день, 19 июня, в лесу на территории Кубовинского сельсовета под Новосибирском.
Бывший муж Елены Ярослав Фокин обвиняется по ч. 2. ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища», п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы», ч. 4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем», п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение».
Вскоре дело отправят в суд.
НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал обо всех деталях поиска пропавшей, а также рассказывал воспоминания знакомых Елены о её бывшем муже.