Дело о похищении бегуньи Елены Рухляды передают в суд

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела о похищении бегуньи Елены Рухляды.

«По данным следствия, 18 июня 2019 года в утреннее время 35-летний мужчина, который являлся экс-супругом 33-летней женщины, против ее воли проник в квартиру, расположенную в Заельцовском районе города Новосибирска, и угрожая ножом, связал потерпевшую, а также находившегося в квартире мужчину», — сообщает следственное управление СК РФ по НСО.

Затем подозреваемый посадил женщину в автомобиль и вывез в лесополосу на берег реки Обь. Бросив автомобиль, они пересели в лодку, которая была приготовлена заранее, и направились вниз по течению Оби.

