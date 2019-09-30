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Криминал

В столовой на Станиславского нашли труп мужчины

На месте работает полиция и следователи

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские

Сейчас на месте происшествия работают полицейские

В столовой «Вилка-Ложка» на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска нашли труп мужчины.

По информации пресс-службы областного управления МВД, о происшествии стало известно в 8:50.

«В кафе обнаружен труп мужчины. Возраст около 40-50 лет, без видимых признаков насильственной смерти. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации очевидцев в социальных сетях, тело мужчины нашли в туалете столовой. В Следственном комитете корреспонденту НГС сообщили, что пока информации о происшествии в ведомство не поступало.

Если вы знаете подробности этого происшествия или стали очевидцем инцидента на Станиславского, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157 00 00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

2 сентября во дворе жилого дома в Ленинском районе Новосибирска нашли тело мужчины. СУ СК России возбудил после этого уголовное дело.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    123
    30 сен 2019 в 10:01

    Вот и покушал