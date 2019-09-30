Зима близко: в Новосибирске пошёл мокрый снег

Сегодня в Новосибирске ожидается всего лишь +5 градусов

Утром в понедельник, 30 сентября, в Новосибирске пошёл мокрый снег.

Первые в этом сезоне пролетающие снежинки горожане заметили сегодня в девятом часу утра.

По данным портала НГС.ПОГОДА, сейчас в Новосибирске +2, а в течение дня температура повысится только до +5.

При этом с сегодняшнего дня теплоэнергетики начнут подавать отопление в жилые дома. Но не во все сразу: происходить это будет постепенно — в течение недели.

Ранее в Новосибирск пришла астрономическая осень: с прошлой недели ночи стали длиннее дня. Теперь они будут прибывать вплоть до 22 декабря, когда в северном полушарии наступит самая длинная ночь в году.