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Осень

Зима близко: в Новосибирске пошёл мокрый снег

Новосибирцы заметили первые в этом сезоне пролетающие снежинки

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Сегодня в Новосибирске ожидается всего лишь +5 градусов

Сегодня в Новосибирске ожидается всего лишь +5 градусов

Утром в понедельник, 30 сентября, в Новосибирске пошёл мокрый снег.

Первые в этом сезоне пролетающие снежинки горожане заметили сегодня в девятом часу утра. 

По данным портала НГС.ПОГОДА, сейчас в Новосибирске +2, а в течение дня температура повысится только до +5.

При этом с сегодняшнего дня теплоэнергетики начнут подавать отопление в жилые дома. Но не во все сразу: происходить это будет постепенно — в течение недели. 

Ранее в Новосибирск пришла астрономическая осень: с прошлой недели ночи стали длиннее дня. Теперь они будут прибывать вплоть до 22 декабря, когда в северном полушарии наступит самая длинная ночь в году.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    Наледра
    30 сен 2019 в 08:55

    Вот тебе и обещание СГК 3-недельной давности: тепло дадим хоть завтра.

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 08:45

    А отопления всё нет

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 08:49

    В квартире уже 17 градусов, сбиваю по утрам сосульки с носа. Отопление обещали лишь к концу недели. Обогреватель сам от себя в шоке - пашет, пашет, а воздух нагревается слабо