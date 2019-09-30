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Происшествия

Lexus сбил сразу двух пешеходов на Жуковского: одного из них увезли в реанимацию

Сейчас за жизнь пострадавшего борются врачи

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Один из пешеходов пострадал незначительно, второго поместили в реанимацию&nbsp;

Один из пешеходов пострадал незначительно, второго поместили в реанимацию 

Вечером в воскресенье, 29 сентября, Lexus сбил сразу двух пешеходов в Заельцовском районе Новосибирска, одного из пострадавших увезли в больницу в тяжёлом состоянии — сейчас врачи борются за его жизнь.

«В 20:20 водитель 1991 года рождения на автомобиле Lexus двигался в левом ряду по улице Жуковского <…> со стороны Мочищенского шоссе в сторону Ереванской. Вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов — мужчин <...> на вид от 30 до 35 лет», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его данным, один из пешеходов пострадал незначительно, второго увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

«Врачи сейчас борются за его жизнь, он <...> в реанимации», — уточнил Владислав Савченков.

ДТП случилось на улице Жуковского

ДТП случилось на улице Жуковского

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места ДТП, владеете подробностями случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Также накануне вечером в Октябрьском районе водитель маршрутки сбил подростка. Пострадавшего увезли в больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    холопчик
    30 сен 2019 в 08:17

    Боярам на Лексусах можно, ничего страшного

    Батя РЖАКИ
    30 сен 2019 в 08:36

    Ведровод ночью жмёт на газ не думая о последствиях. Пешики смертники бегут, тогда аналогично можно сказать ведроводубийца летит.

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 08:28

    очевидно, что пешехододятлы-синеботы-суицидники сами кинулись под колёса