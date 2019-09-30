Lexus сбил сразу двух пешеходов на Жуковского: одного из них увезли в реанимацию

Вечером в воскресенье, 29 сентября, Lexus сбил сразу двух пешеходов в Заельцовском районе Новосибирска, одного из пострадавших увезли в больницу в тяжёлом состоянии — сейчас врачи борются за его жизнь.

«В 20:20 водитель 1991 года рождения на автомобиле Lexus двигался в левом ряду по улице Жуковского <…> со стороны Мочищенского шоссе в сторону Ереванской. Вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов — мужчин <...> на вид от 30 до 35 лет», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.