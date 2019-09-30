В домах новосибирцев начали теплеть батареи: публикуем карту подключений

Сегодня, 30 сентября, в жилых домах Новосибирска начали включать отопление — полностью запустить систему теплоэнергетики планируют за семь дней.
Подключение жилого сектора пройдёт в 4 этапа по два дня каждый.
«Сибирская генерирующая компания» / Яндекс.Карты
- С 30 сентября по 1 октября отопление появится в домах на улицах Серебренниковская, Революции, Коммунистическая, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Свердлова, Октябрьская, Чаплыгина, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская, Планировочная, Путевая, Горская и в Горском микрорайоне, а также на улицах Котовского, Широкая, Пархоменко, Станционная, Титова, Плахотного, Амурская, Связистов, Забалуева, Филатова, Фасадная, Колхидская, Невельского, Танкистов, Бурденко, Тульская, Беловежская, Авиастроителей, Дениса Давыдова, Республиканская до Театральной, Новая Заря, Олеко Дундича, Учительская, 25 лет Октября, Новая Заря, Народная, Магаданская, Минина, Аэропорт, Даргомыжского, Северная, Красный проспект, Краузе, Гребенщикова, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Тюленина, Красных Зорь, Рассветная, Курчатова, Тайгинская, Чапаева, Пожарского, Первомайская, Героев Революции, Шмидта, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лазурная, Высоцкого, Лежена, Куприна, Есенина, Доватора, Бориса Богаткова, Гусинобродском шоссе, Толбухина, Карбышева, Липецкая, Коминтерна. Также отопление дадут в Троллейном жилмассиве, посёлке Затон, на Станиславском жилмассиве, на улицах Аникина и Оловозаводской.
- В последующие два дня, с 2 по 3 октября, отопление включат на улицах Советская, Октябрьская, Чаплыгина, Щетинкина, на Вокзальной магистрали, улицах Обская, Большевистская, Плахотного, Пермитина до Блюхера, Титова, Ватутина, Римского-Корсакова, Выставочная, Станиславского, Костычева, Серафимовича, Новогодняя, Немировича-Данченко, Тульская, Сибиряков-Гвардейцев, Таймырская, Вертковская, в зоне ТЭЦ-3 на улицах Петропавловская, Станиславского, Широкая, Пархоменко, Крашенинникова, Полтавская, Пермская, Связистов, 9-ой Гвардейской Дивизии, Мира, Бетонная, и в оставшейся части Станиславского жилмассива. Будут подключены дома на Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев и на улице Урманова, 20 Партсъезда, Аникина, Оловозаводская, Саввы Кожевникова. Кроме того, тепло дадут на улице Авиастроителей, Макаренко, Дунаевского, Пятницкого, Дениса Давыдова, Республиканской после Театральной, Олеко Дундича, 25 лет Октября, в жилой зоне по улице Дуси Ковальчук в районе площади Калинина, в домах на улицах Богдана Хмельницкого, Александра Невского. Стофато, Кошурникова, Добролюбова, Журавлева, Шевченко, Толстого, Белинского, Автогенная, Грибоедова, Коммуностроевская, Крамского, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Псковская, Радиотехническая, Узловая, Воинская, Гурьевская, Ленинградская, Тургенева, Чехова, Тополевая, Гаранина, 2-й пер. Панфиловцев, Карла Либкнехта, Пролетарская, Короленко, Бориса Богаткова, Федосеева, Московская, Кирова, Белинского, Лескова, 1-я Инская, Алтайская, Лобова, Адриена Лежена, Есенина.
- Предпоследний этап подключений продлится с 4 по 5 октября, за этот период тепло подадут на улицу Зыряновская, Якушева, Декабристов, 9-го Ноября, 3-го Интернационала, Нижегородская, Садовая, Кирова, Сакко и Ванцетти, Восход, Бориса Богаткова, Гурьевскую, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, проспект Карла Маркса, Геодезическую, Ватутина, Немировича-Данченко, Степную, Троллейную, Ударную, Юго-Западный жилмассив, Тульскую, Мира, Бетонную. Продолжатся подключения и на улице Петухова, Зорге от Сибиряков-Гвардейцев до Громова, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев, подключат и Оловозаводской переулок. До 5 октября коммунальщики подадут тепло в дома на улице Фадеева, Игарская, Объединения, Столетова, Дмитрия Донского, Дачная, Жуковского, Северная, и в Доме ветеранов. Кроме того, отопление появится в домах на проспекте Дзержинского, улице Красина, Промышленной, Шекспира, Королева, Индустриальной, Гоголя, Трикотажной, Электрозаводском проезде, Глинки, Даурской, Фрунзе, Национальной, Ползунова, Онежской, Алейской, Мичурина, Писарева, Кольцова, Достоевского, Красном проспекте, Демьяна Бедного, Державина, Ермака, Ипподромской, Карамзина, Крылова, Татарской, Некрасова, Светлой.
- Самыми последними, 6 и 7 октября, подключат к теплу дома на улице Шамшурина, Фабричной, Кубановской, Спартака, Чернышевском спуске, Прибрежной, Владимировской, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Вокзальной магистрали, Мичурина, Романова, Комсомольском проспекте, от Блюхера — Титова до Новогодней — Вертковской между рекой Обь и улицей Станиславского. Закончат подключать улицу Станиславского, Вертковскую, Немировича-Данченко, Западный посёлок, Северо-Чемской жилмассив, Петухова, Зорге от Громова до Советского шоссе, Тимирязева, Весеннюю, Вавилова, Квартал 39. Также тепло дойдёт до жителей Нарымской, Челюскинцев, Сибирской, Красноярской, 1905 года, Дмитрия Шамшурина, Ленина, Мичурина, Советской, Державина, Крылова, Семьи Шамшиных, Холодильной, Сухарной, Кропоткина, Линейной, Галущака, Деповской, Союза Молодежи, Дуси Ковальчук, Ельцовской.
Ранее отопление включили в школах, детских садах, поликлиниках и больницах.
Редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.