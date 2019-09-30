В домах новосибирцев начали теплеть батареи: публикуем карту подключений

Снуснумрик 30 сен 2019 в 09:50

На Ключ-Камышенском уже пару дней батареи теплые. Едва-едва --- но эффект есть, жить можно. У матери на Троллейном реальный дубачина. Побудешь час --- хочется лечь под 3 одеяла и не вставать. За 40 лет такого начала отопительного сезона не припоминается. У меня нет цензурных слов чтобы обозначить тех кто это делает, подонки --- самое мягкое пожалуй. Забота СГК видна, не думал что когда-нибудь буду вспоминать с грустью СибЭко.