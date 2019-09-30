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Происшествия

Полторы сотни телят погибло в пожаре на ферме под Новосибирском

Среди людей пострадавших нет

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По предварительным данным, пожар начался из-за проблем с электрооборудованием

По предварительным данным, пожар начался из-за проблем с электрооборудованием

В воскресенье, 29 сентября, в Барабинском районе Новосибирской области сгорело здание животноводческой фермы, в огне погибло более 150 голов скота.

«В Новоспасске Новосибирской области в районе улицы Центральной произошёл техногенный пожар на животноводческой ферме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил здание по всей площади», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В министерстве уточнили, что огонь уничтожил здание фермы на площади 1200 квадратных метров. В пожаре погибло 154 телёнка. Среди людей пострадавших нет.

«Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Материальный ущерб устанавливается», — цитирует агентство представителей МЧС.

Никто из людей не пострадал

Никто из людей не пострадал

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места пожара, владеете подробностями случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Несколько лет назад в Академгородке сгорел приют для собак — в огне погибли 50 животных. Ещё несколько десятков собак удалось спасти пожарным и прибывшим на место сотрудникам приюта, которые открыли вольеры и выпустили питомцев.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    замдиректора
    30 сен 2019 в 08:06

    Где же был сторож? Понятно, что телят на мясо растили, но сгореть заживо....

    МФЦ
    30 сен 2019 в 08:09

    Жаль коровок.

    вопрос
    30 сен 2019 в 07:50

    Блин и телят жалко и людей, которые из-за пожара лишились работы на ферме.