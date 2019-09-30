Полторы сотни телят погибло в пожаре на ферме под Новосибирском

По предварительным данным, пожар начался из-за проблем с электрооборудованием

В воскресенье, 29 сентября, в Барабинском районе Новосибирской области сгорело здание животноводческой фермы, в огне погибло более 150 голов скота.



«В Новоспасске Новосибирской области в районе улицы Центральной произошёл техногенный пожар на животноводческой ферме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь охватил здание по всей площади», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.



В министерстве уточнили, что огонь уничтожил здание фермы на площади 1200 квадратных метров. В пожаре погибло 154 телёнка. Среди людей пострадавших нет.

