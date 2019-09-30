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Происшествия

В Ленинском районе сгорела машина

Огонь задел соседние автомобили

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По словам очевидцев, огонь вспыхнул под капотом

По словам очевидцев, огонь вспыхнул под капотом

Вечером 29 сентября во дворе одного из домов в Ленинском районе Новосибирска сгорела машина «Жигули». Никто из владельцев не пострадал. 

О происшествии сообщила группа «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, огонь полностью уничтожил машину и задел два соседних автомобиля. У находившегося рядом кроссовера Toyota RAV4 расплавило фару, а у хетчбэка ВАЗ-2111 опалило крышку багажника.

По данным сервиса 2ГИС, в соседнем доме, на Курганской, 36, находится участковый пункт полиции. 

Летом в Заельцовском районе Новосибирска загорелся «Лексус», огонь перекинулся на стоящую рядом «Мазду». Предварительная версия пожара — поджог.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    30 сен 2019 в 00:21

    Как же достали тролли! Мрак какой-то. Их стало еще больше.
    НГС, сделайте уже что-нибудь с ними. ТРЕБУЮ. Требую!!!
    *Пошла лепить пельмени 100 штук, я так успокаиваюсь.*..

    30 сен 2019 в 00:21

    Как же достали тролли! Мрак какой-то. Их стало еще больше.
    НГС, сделайте уже что-нибудь с ними. ТРЕБУЮ.
    *Пошла лепить пельмени 100 штук, я так успокаиваюсь.*..

    30 сен 2019 в 00:39

    Поздравляю с всемирным Днем сердца!
    Желаю, чтобы сердце ваше
    Всегда активно кровь качало!
    Ведь сердца труд безумно важен,
    Без сердца б все, увы, пропало!

    Свое сердечко берегите,
    Не стоит злобу в нем держать,
    Здоровье смолоду храните,
    Чтоб не пришлось к врачу бежать!

    Пусть с сердцем будет все отлично,
    Пусть счастье в нем живет всегда!
    Сердечко бьется пусть ритмично
    И не подводит никогда!