В Ленинском районе сгорела машина

Вечером 29 сентября во дворе одного из домов в Ленинском районе Новосибирска сгорела машина «Жигули». Никто из владельцев не пострадал.
О происшествии сообщила группа «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, огонь полностью уничтожил машину и задел два соседних автомобиля. У находившегося рядом кроссовера Toyota RAV4 расплавило фару, а у хетчбэка ВАЗ-2111 опалило крышку багажника.
По данным сервиса 2ГИС, в соседнем доме, на Курганской, 36, находится участковый пункт полиции.
Летом в Заельцовском районе Новосибирска загорелся «Лексус», огонь перекинулся на стоящую рядом «Мазду». Предварительная версия пожара — поджог.