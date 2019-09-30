В Ленинском районе сгорела машина

По словам очевидцев, огонь вспыхнул под капотом

Вечером 29 сентября во дворе одного из домов в Ленинском районе Новосибирска сгорела машина «Жигули». Никто из владельцев не пострадал.

О происшествии сообщила группа «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, огонь полностью уничтожил машину и задел два соседних автомобиля. У находившегося рядом кроссовера Toyota RAV4 расплавило фару, а у хетчбэка ВАЗ-2111 опалило крышку багажника.

По данным сервиса 2ГИС, в соседнем доме, на Курганской, 36, находится участковый пункт полиции.