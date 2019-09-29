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Маршрутчик сбил подростка на Автогенной — мальчик попал в больницу

У ребенка перелом ключицы и сотрясение мозга

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Авария произошла вечером

Авария произошла вечером

Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска водитель маршрутного такси сбил подростка.

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла вечером:

«В 20:30 водитель газели, 44-й маршрут, двигался по Автогенной улице, со стороны Панфиловцев, в сторону улицы Никитина. Вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 2004 года рождения. Он [мальчик] с предварительными травмами — перелом ключицы и сотрясение головного мозга, доставлен в больницу. На месте работает экипаж», — рассказал Савченков. 

Вчера вечером в Советском районе водитель «Мерседеса» сбил пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу. А на прошлой неделе автомобиль сбил женщину в Кировском районе. Она умерла в машине скорой помощи.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

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    29 сен 2019 в 22:54

    подростки часто нарушают пдд.сама вижу часто это.наблюда.ю.

    ЫЫЫ
    29 сен 2019 в 22:44

    2004 г.р. это не мальчик, это допризывник.

    29 сен 2019 в 23:11

    Не первый случай травмирования детей на Автогенной. Пересечь, например, в час пик улицы (Автогенная, Дунайская, Панфиловцев) в этом месте проблематично (поток авто не желает притормаживать), не смотря на знаки перехода. Давно пора там светофор организовать.