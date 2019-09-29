Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска водитель маршрутного такси сбил подростка.
Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, авария произошла вечером:
«В 20:30 водитель газели, 44-й маршрут, двигался по Автогенной улице, со стороны Панфиловцев, в сторону улицы Никитина. Вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 2004 года рождения. Он [мальчик] с предварительными травмами — перелом ключицы и сотрясение головного мозга, доставлен в больницу. На месте работает экипаж», — рассказал Савченков.
Вчера вечером в Советском районе водитель «Мерседеса» сбил пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу. А на прошлой неделе автомобиль сбил женщину в Кировском районе. Она умерла в машине скорой помощи.