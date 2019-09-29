ФК «Новосибирск» выиграл «Зенит» из Иркутска на Первенстве России

Сегодня, 29 сентября, футбольный клуб «Новосибирск» сыграл с иркутской командой «Зенит» в матче ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов. Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске.
Матч закончился с счётом 2:0 в пользу новосибирских футболистов.
«Всех с победой, друзья! Спасибо за поддержку!», — написал футбольный клуб «Новосибирск» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Оба гола забил нападающий новосибирской команды Роман Беляев.
Следующая игра команды пройдет 2 октября. «Новосибирск» встретится с «Читой» из Читы.
Игроков футбольного клуба «Новосибирск» в начале августа отправили на матч в колонию № 2 ГУФСИН по Новосибирской области после трёх проигранных матчей.