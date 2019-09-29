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ФК «Новосибирск» выиграл «Зенит» из Иркутска на Первенстве России

Счёт игры 2:0

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Игра прошла на&nbsp;на новосибирском «Спартаке»

Игра прошла на на новосибирском «Спартаке»

Сегодня, 29 сентября, футбольный клуб «Новосибирск» сыграл с иркутской командой «Зенит» в матче ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов. Встреча проходила на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

Матч закончился с счётом 2:0 в пользу новосибирских футболистов. 

В этом сезоне главная задача команды&nbsp;— занять 1-е место в группе «Восток» и попасть в Футбольную национальную лигу

В этом сезоне главная задача команды — занять 1-е место в группе «Восток» и попасть в Футбольную национальную лигу

«Всех с победой, друзья! Спасибо за поддержку!», — написал футбольный клуб «Новосибирск» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Игра длилась два часа

Игра длилась два часа

Оба гола забил нападающий новосибирской команды Роман Беляев. 

«Зенит» не забил ни одного гола

«Зенит» не забил ни одного гола

Оба гола Беляев забил с пенальти

Оба гола Беляев забил с пенальти

На воротах&nbsp;«Новосибирска» был Евгений Ставер

На воротах «Новосибирска» был Евгений Ставер

Следующая игра команды пройдет 2 октября. «Новосибирск» встретится с «Читой» из Читы.

Игроков футбольного клуба «Новосибирск» в начале августа отправили на матч в колонию № 2 ГУФСИН по Новосибирской области после трёх проигранных матчей. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    29 сен 2019 в 19:44

    Мальчики,какие молодцы.кстати в детстве занималась спортом.сейчас это пригодилось на работе а имено растяжка))))

    29 сен 2019 в 19:46

    Лучше завтра посмотреть как Адмирал выбьет дурь из Сибири и спустит её с небес на 9 место...

    29 сен 2019 в 19:45

    Днище на пустом старом стадионе