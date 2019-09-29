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Влюблённые в «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» поздравила с днём рождения 101-летнюю болельщицу

Поздравлять самую пожилую болельщицу приехал нападающий Никита Шашков

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ХК «Сибирь» поздравляет Таисию Фёдоровну с днём рождения три года подряд

ХК «Сибирь» поздравляет Таисию Фёдоровну с днём рождения три года подряд

Хоккейный клуб «Сибирь» поздравил с днём рождения свою 101-летнию болельщицу Таисию Фёдоровну.

Подарки ей привёз игрок «Сибири» Никита Шашков. Видеоролик с поздравлением появился сегодня в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Два года назад у нас появилась традиция — 29 сентября ехать на ОбьГЭС, чтобы поздравить нашу преданную болельщицу Таисию Фёдоровну с днём рождения! Мы успели отпраздновать вместе с ней 99 и 100 лет, а сегодня Никита Шашков поздравил её со 101-м днём рождения!» — написано на странице ХК «Сибирь».

Видео vk.com / hcsibir1962

У Таисии Фёдоровны трое детей, девять внуков, четырнадцать правнуков и одна праправнучка, как сообщается тут же в группе. Живёт 101-летняя хоккейная болельщица в Советском районе Новосибирска.

А недавно болельщик новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Дмитрий Казанцев переделал «Запорожец» в «командный» кабриолет.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    29 сен 2019 в 16:46

    Раз два три... Адмирал Сибирь дави...

    Фото пользователя
    29 сен 2019 в 16:45

    Завтра Адмирал поздравит Сибирь с 9 местом...

    Гость
    29 сен 2019 в 16:35

    Ммда ужж