Хоккейная «Сибирь» поздравила с днём рождения 101-летнюю болельщицу

Хоккейный клуб «Сибирь» поздравил с днём рождения свою 101-летнию болельщицу Таисию Фёдоровну.



Подарки ей привёз игрок «Сибири» Никита Шашков. Видеоролик с поздравлением появился сегодня в группе хоккейного клуба в соцсети «ВКонтакте».



«Два года назад у нас появилась традиция — 29 сентября ехать на ОбьГЭС, чтобы поздравить нашу преданную болельщицу Таисию Фёдоровну с днём рождения! Мы успели отпраздновать вместе с ней 99 и 100 лет, а сегодня Никита Шашков поздравил её со 101-м днём рождения!» — написано на странице ХК «Сибирь».

