Десятки новосибирцев пришли на проспект Маркса с пикетом

На пикете собралось несколько десятков человек Фото: Густаво Зырянов / НГС

Днём 29 сентября десятки новосибирцев собрались рядом со станцией метро «Студенческая» — они проводят пикет против политических репрессий.



Пикет длился с 15:00 до 16:00 Фото: Густаво Зырянов / НГС

На пикет собралось около 40 человек Фото: Густаво Зырянов / НГС

По наблюдениям корреспондента НГС, у здания № 37 на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе города собрались около 40 человек. Участники пикета скандировали «Отпускай!»



Пришедшие на митинг скандировали «Отпускай!» Фото: Густаво Зырянов / НГС

Неподалёку от пикетирующих дежурили несколько полицейских. Среди пришедших на пикет были как люди старшего возраста, так и молодёжь.



Многие прохожие поддерживали пикетирующих Фото: Густаво Зырянов / НГС

В июле и августе в Москве прошли протестные акции за честные выборы, на некоторых из них задержали более тысячи человек. Среди задержанных был переехавший в столицу новосибирец — он рассказал, что его задержали, когда он шёл в метро, а после обвинили в том, что он якобы выкрикивал лозунги.



На пикет приходили и с детьми Фото: Густаво Зырянов / НГС

Пикет в поддержку фигурантов «московского дела» проходил возле общежития № 1 НГТУ Фото: Густаво Зырянов / НГС

После многочисленных арестов и начала «московского дела» по всей стране люди начали высказываться в знак поддержки обвиняемых.



Среди пикетирующих были и студенты и пенсионеры Фото: Густаво Зырянов / НГС