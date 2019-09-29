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Десятки новосибирцев пришли на проспект Маркса с пикетом

Они требуют прекратить преследование фигурантов «московского дела»

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На пикете собралось несколько десятков человек

На пикете собралось несколько десятков человек

Днём 29 сентября десятки новосибирцев собрались рядом со станцией метро «Студенческая» — они проводят пикет против политических репрессий.

Пикет длился с 15:00 до 16:00

Пикет длился с 15:00 до 16:00

На пикет собралось около 40 человек

На пикет собралось около 40 человек

По наблюдениям корреспондента НГС, у здания № 37 на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе города собрались около 40 человек. Участники пикета скандировали «Отпускай!»

Пришедшие на митинг скандировали «Отпускай!»

Пришедшие на митинг скандировали «Отпускай!»

Неподалёку от пикетирующих дежурили несколько полицейских. Среди пришедших на пикет были как люди старшего возраста, так и молодёжь. 

Многие прохожие поддерживали пикетирующих

Многие прохожие поддерживали пикетирующих

В июле и августе в Москве прошли протестные акции за честные выборы, на некоторых из них задержали более тысячи человек. Среди задержанных был переехавший в столицу новосибирец — он рассказал, что его задержали, когда он шёл в метро, а после обвинили в том, что он якобы выкрикивал лозунги.

На пикет приходили и с детьми

На пикет приходили и с детьми

Пикет в поддержку фигурантов «московского дела» проходил возле общежития № 1 НГТУ

Пикет в поддержку фигурантов «московского дела» проходил возле общежития № 1 НГТУ

После многочисленных арестов и начала «московского дела» по всей стране люди начали высказываться в знак поддержки обвиняемых.

Среди пикетирующих были и студенты и пенсионеры

Среди пикетирующих были и студенты и пенсионеры

Новосибирские артисты присоединились к массовому флешмобу в социальных сетях в защиту 24-летнего актёра Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Молодого актёра обвинили в нападении на бойца Росгвардии, хотя на опубликованных в интернете видео его задержания видно только, как избивают самого актёра. Сам же он не оказывал сопротивления полиции, судя по видеороликам. После новосибирцы вышли на одиночные пикеты к зданию мэрии Новосибирска с требованием прекратить политические репрессии.

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    КОММЕНТАРИИ (133)

    29 сен 2019 в 15:43

    Пришедшие вообще в курсе всех этих дел или слепо верят тому, что пишут? А то как обычно стадный инстинкт срабатывает и прутся на свои пикеты, без собственного мнения.

    Грин дэй
    29 сен 2019 в 15:49

    Вы посмотрите в глаза этим людям. Там пустота. Как зомбированные ходят по этим митингам...

    29 сен 2019 в 15:48

    Зуб даю, "митингующим" все эти "жертвы политических репрессий" до задницы. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.