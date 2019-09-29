Десятки новосибирцев пришли на проспект Маркса с пикетом

Днём 29 сентября десятки новосибирцев собрались рядом со станцией метро «Студенческая» — они проводят пикет против политических репрессий.
По наблюдениям корреспондента НГС, у здания № 37 на проспекте Карла Маркса в Ленинском районе города собрались около 40 человек. Участники пикета скандировали «Отпускай!»
Неподалёку от пикетирующих дежурили несколько полицейских. Среди пришедших на пикет были как люди старшего возраста, так и молодёжь.
В июле и августе в Москве прошли протестные акции за честные выборы, на некоторых из них задержали более тысячи человек. Среди задержанных был переехавший в столицу новосибирец — он рассказал, что его задержали, когда он шёл в метро, а после обвинили в том, что он якобы выкрикивал лозунги.
После многочисленных арестов и начала «московского дела» по всей стране люди начали высказываться в знак поддержки обвиняемых.
Новосибирские артисты присоединились к массовому флешмобу в социальных сетях в защиту 24-летнего актёра Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Молодого актёра обвинили в нападении на бойца Росгвардии, хотя на опубликованных в интернете видео его задержания видно только, как избивают самого актёра. Сам же он не оказывал сопротивления полиции, судя по видеороликам. После новосибирцы вышли на одиночные пикеты к зданию мэрии Новосибирска с требованием прекратить политические репрессии.