Сибиряк поймал в Берди огромного судака

По словам рыбака, он выловил огромного судака из ямы в реке Бердь

Сибиряк Сергей поймал в реке Бердь под Новосибирском огромного судака: вес трофея — больше 7 килограммов.



Рыбак рассказал о рекордном трофее на сайте новосибирских рыбаков Fishingsib. Он оставил сообщение на форуме под никнеймом «ксс1212» 27 сентября.

«Русловая ямка на Берди не подвела. Каждый год по бонусу», — коротко описал рыбалку Сергей.



Получить оперативный комментарий у рыболова не удалось. Корреспондент НГС отправил запрос с просьбой рассказать, как Сергею удалось выловить огромную рыбу. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил