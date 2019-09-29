Сибиряк поймал в Берди огромного судака

Сибиряк Сергей поймал в реке Бердь под Новосибирском огромного судака: вес трофея — больше 7 килограммов.
Рыбак рассказал о рекордном трофее на сайте новосибирских рыбаков Fishingsib. Он оставил сообщение на форуме под никнеймом «ксс1212» 27 сентября.
«Русловая ямка на Берди не подвела. Каждый год по бонусу», — коротко описал рыбалку Сергей.
Получить оперативный комментарий у рыболова не удалось. Корреспондент НГС отправил запрос с просьбой рассказать, как Сергею удалось выловить огромную рыбу. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил
Недавно другой новосибирец — Дмитрий Гисс — выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.
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