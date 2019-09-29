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Сибиряк поймал в Берди огромного судака

Вес рыбы — больше 7 килограммов

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По словам рыбака, он выловил огромного судака из ямы в реке Бердь

По словам рыбака, он выловил огромного судака из ямы в реке Бердь

Сибиряк Сергей поймал в реке Бердь под Новосибирском огромного судака: вес трофея — больше 7 килограммов.

Рыбак рассказал о рекордном трофее на сайте новосибирских рыбаков Fishingsib. Он оставил сообщение на форуме под никнеймом «ксс1212» 27 сентября.

«Русловая ямка на Берди не подвела. Каждый год по бонусу», — коротко описал рыбалку Сергей.

Получить оперативный комментарий у рыболова не удалось. Корреспондент НГС отправил запрос с просьбой рассказать, как Сергею удалось выловить огромную рыбу. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил 

Недавно другой новосибирец — Дмитрий Гисс — выловил в Оби щуку длиной 130 см и весом 13,5 кг — огромную рыбину он заметил в воде случайно.

Если вы поймали гигантскую рыбу, присылайте свои фото и рассказы в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон! 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    29 сен 2019 в 18:19

    Как ему удалось??? - спрашивает НГС. А рыбак НГСу и отвечает, - С трудом!

    Qwerty
    29 сен 2019 в 18:00

    Отпустил бы лучше обратно. Зачем ему старая рыба?

    29 сен 2019 в 17:58

    Это же Чубайс))