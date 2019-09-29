Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Пробка во все стороны: на Сибиряков-Гвардейцев погасли светофоры

Водители столкнулись с трудностями при проезде по перекрёстку с Немировича-Данченко

Поделиться

2 519
13 Обсудить
Пробка растянулась на несколько сотен метров

Пробка растянулась на несколько сотен метров

Днём 29 сентября на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска погасли светофоры — из-за этого собрался глухой затор.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», светофоры перестали работать около 12:24.

Пробка растянулась во всех направлениях по обеим улицам. Наиболее сложная дорожная обстановка в 12:54 наблюдалась при движении по Немировича-Данченко в сторону улицы Станиславского.

Скорость машин в потоке упала до 5 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 5 км/ч

Скорость машин в потоке, согласно данным «Яндекс.Пробки», не превышала 5 км/ч.

Несколько дней назад водители встали на Бердском шоссе в 5-километровой пробке в сторону Новосибирска. Причиной затора стала несерьёзная авария, которая перекрыла один из рядов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пробки в Новосибирскедорожная обстановка

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (13)

    Фото пользователя
    29 сен 2019 в 13:52

    Пользуйтесь знаками или ждите регулироовщика. даже я девушка это знаю!стыдно должно быть.эх мущины.

    Qwerty
    29 сен 2019 в 13:10

    Как интересно. У левобережных даже машины есть... Все почти как у людей...

    -alex-
    29 сен 2019 в 13:34

    Вчера утром тоже не работали там светофоры. И водители сразу заблокировали проезд по перекрёстку полностью, красавцы.