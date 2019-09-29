Пробка во все стороны: на Сибиряков-Гвардейцев погасли светофоры

Днём 29 сентября на перекрёстке улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска погасли светофоры — из-за этого собрался глухой затор.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», светофоры перестали работать около 12:24.
Пробка растянулась во всех направлениях по обеим улицам. Наиболее сложная дорожная обстановка в 12:54 наблюдалась при движении по Немировича-Данченко в сторону улицы Станиславского.
Скорость машин в потоке, согласно данным «Яндекс.Пробки», не превышала 5 км/ч.
Несколько дней назад водители встали на Бердском шоссе в 5-километровой пробке в сторону Новосибирска. Причиной затора стала несерьёзная авария, которая перекрыла один из рядов.