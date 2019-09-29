На Красина появилась глубокая яма с острыми краями

Новосибирцы заметили на улице Красина в Октябрьском районе Новосибирска глубокую яму с острыми краями — она появляется на дороге каждый год.
О глубокой яме посреди дороги напротив дома Михаила Кулагина в редакцию НГС сообщил читатель днём 29 сентября.
«Неисчезающая (широкая, длинная и глубокая) яма <…> на оживленном участке дороги! <…> Пробить [колёса] — легко и просто, она обрывистая и острая! Сам лично влетал! Думал, что пробил колесо! А с водой дождевой ее и не заметить/ Или ночью — жесть», — рассказал корреспонденту НГС читатель.
По его словам, яма впервые появилась на этом участке дороги в прошлом году. После этого её отремонтировали, но асфальт снова просел.
«Заделывали, но некачественно, и она вновь появляется. Сходит асфальт вместе с дождями и снегом», — добавил читатель НГС.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, с просьбой прокомментировать, когда яму залатают и почему этого не сделали раньше. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
На днях стало известно, что у дома на Комсомольском проспекте, 3 в Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям.