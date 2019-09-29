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Дороги и транспорт

На Красина появилась глубокая яма с острыми краями

По словам очевидцев, машины влетают в неё ночами и во время дождя

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Глубина ямы составляет несколько сантиметров, а её края очень острые

Глубина ямы составляет несколько сантиметров, а её края очень острые

Новосибирцы заметили на улице Красина в Октябрьском районе Новосибирска глубокую яму с острыми краями — она появляется на дороге каждый год.

О глубокой яме посреди дороги напротив дома Михаила Кулагина в редакцию НГС сообщил читатель днём 29 сентября.

«Неисчезающая (широкая, длинная и глубокая) яма <…> на оживленном участке дороги! <…> Пробить [колёса] — легко и просто, она обрывистая и острая! Сам лично влетал! Думал, что пробил колесо! А с водой дождевой ее и не заметить/ Или ночью — жесть», — рассказал корреспонденту НГС читатель.

Яма появилась по центру проезжей части на улице Красина

Яма появилась по центру проезжей части на улице Красина

По его словам, яма впервые появилась на этом участке дороги в прошлом году. После этого её отремонтировали, но асфальт снова просел.

«Заделывали, но некачественно, и она вновь появляется. Сходит асфальт вместе с дождями и снегом», — добавил читатель НГС.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, с просьбой прокомментировать, когда яму залатают и почему этого не сделали раньше. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

На днях стало известно, что у дома на Комсомольском проспекте, 3 в Железнодорожном районе Новосибирска дорожную разметку нарисовали поверх ям.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    29 сен 2019 в 14:25

    Глубокая яма означает глубокое проникновение, колес машин всмысле.
    Значит опасно.значит надо устранять.

    Гадкий я
    29 сен 2019 в 14:26

    Ахахаха, вот ездите дорогие новосибирцы, а всякие шиномонтажки и городские чинуши будут зарабатывать

    Фото пользователя
    29 сен 2019 в 14:30

    Cпасибо родному СУСТАВУ за нашу счастливую ЯМУ!