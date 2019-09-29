На Красина появилась глубокая яма с острыми краями

Глубина ямы составляет несколько сантиметров, а её края очень острые

Новосибирцы заметили на улице Красина в Октябрьском районе Новосибирска глубокую яму с острыми краями — она появляется на дороге каждый год.

О глубокой яме посреди дороги напротив дома Михаила Кулагина в редакцию НГС сообщил читатель днём 29 сентября.

«Неисчезающая (широкая, длинная и глубокая) яма <…> на оживленном участке дороги! <…> Пробить [колёса] — легко и просто, она обрывистая и острая! Сам лично влетал! Думал, что пробил колесо! А с водой дождевой ее и не заметить/ Или ночью — жесть», — рассказал корреспонденту НГС читатель.