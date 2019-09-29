Новосибирские учёные разработали искусственный интеллект для слежки за работниками

Искусственный интеллект будет следить за работниками через камеры видеонаблюдения

«Сейчас оперативный визуальный контроль осуществляет человек — оператор, который просматривает видеопотоки в реальном времени. Но когда количество видеокамер достаточно велико, такая технология малоэффективна, поскольку человеческие возможности ограничены. Ценой неэффективного решения может стать человеческая жизнь», — цитирует пресс-служба НГТУ руководителя команды разработчиков, заведующего кафедрой автоматизированных систем управления НГТУ, кандидата технических наук Ивана Томилова.

Разработка новосибирских учёных использует камеры видеонаблюдения для контроля работы, соблюдения правил технической безопасности и доступа на режимные объекты.

Учёные из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали искусственный интеллект, который следит за работниками предприятий.

Разработчики говорят, что искусственный интеллект пригодится крупным компаниям и корпорациям с тысячами сотрудников.

«Одно из преимуществ видеосистемы охраны труда в том, что это программное обеспечение легко интегрируется со штатной видеосистемой. Система видеоаналитики позволит потребителю повысить безопасность труда при проведении работ на опасных производствах или объектах, понизить уровень производственного травматизма, сократить затраты на его профилактику и уменьшить временные и материальные издержки при расследовании случаев нарушения правил техники безопасности», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

По его словам, рабочих аналогов подобного искусственного интеллекта в мире нет.

21 августа в Новосибирский государственный технический университет привезли два разобранных бомбардировщика Ту-2 — один из них восстановят до лётного состояния.

