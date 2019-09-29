Легковушка сгорела после ДТП с «Газелью» на Шлюзе

Утром 29 сентября в микрорайоне «Шлюз» в Советском районе легковушка столкнулась с хлебовозом — в результате ДТП один из автомобилей сгорел.
Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил читатель в 9:40.
«На Шлюзе произошло ДТП. В одном направлении ехал легковой автомобиль, а во встречном — хлебовозка «Газель». Оба перевёрнутые, легковушка сгорела», — описал ситуацию читатель НГС.
По его словам, сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили.
«Сегодня в 7 утра на дамбе ГЭС ближе к микрорайону "Шлюз" произошло столкновение автомобилей ВАЗ и "Газель". После столкновения ВАЗ загорелся, а его водитель с места ДТП скрылся. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается местонахождение данного мужчины, все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД.
Если вы стали свидетелем этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.
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