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Легковушка сгорела после ДТП с «Газелью» на Шлюзе

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД

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Сгоревшая легковушка сейчас лежит на обочине дороги

Сгоревшая легковушка сейчас лежит на обочине дороги

Утром 29 сентября в микрорайоне «Шлюз» в Советском районе легковушка столкнулась с хлебовозом — в результате ДТП один из автомобилей сгорел.

Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил читатель в 9:40.

«На Шлюзе произошло ДТП. В одном направлении ехал легковой автомобиль, а во встречном — хлебовозка «Газель». Оба перевёрнутые, легковушка сгорела», — описал ситуацию читатель НГС.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД

По его словам, сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили. 


«Сегодня в 7 утра на дамбе ГЭС ближе к микрорайону "Шлюз" произошло столкновение автомобилей ВАЗ и "Газель". После столкновения ВАЗ загорелся, а его водитель с места ДТП скрылся. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливается местонахождение данного мужчины, все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МВД.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

На прошлой неделе автомобиль сбил женщину в Кировском районе. Она умерла в машине скорой помощи.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    29 сен 2019 в 10:27

    гибдд в городе просто нет, поэтому и куча неадекватов за рулем ездит.

    29 сен 2019 в 10:26

    Последний абзац хоть маленечко исправляет повествование всей новости уточняя, что ДТП произошло на дамбе ГЭС, а не на Шлюзах.

    Фото пользователя
    29 сен 2019 в 10:19

    ЧОткие пацанчики за рулями сидели, видимо.