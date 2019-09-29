Легковушка сгорела после ДТП с «Газелью» на Шлюзе

Сгоревшая легковушка сейчас лежит на обочине дороги

Утром 29 сентября в микрорайоне «Шлюз» в Советском районе легковушка столкнулась с хлебовозом — в результате ДТП один из автомобилей сгорел.

Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил читатель в 9:40.

«На Шлюзе произошло ДТП. В одном направлении ехал легковой автомобиль, а во встречном — хлебовозка «Газель». Оба перевёрнутые, легковушка сгорела», — описал ситуацию читатель НГС.