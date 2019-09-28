Дуэт из Новосибирска выпустил кавер на песню «Арии»

Творческий дуэт из Новосибирска AMELCHENKO опубликовал на своем канале кавер-версию песни «Ангельская пыль» группы «Ария».

«Как-то я проводила опрос в группе: "Кавер на какую песню группы "Ария" вы бы хотели услышать в нашем исполнении?" И этот трек предлагали исполнить чаще других. Мы добавили в оригинальную музыку немного от себя в аранжировку, но очень аккуратно, в куплетах и проигрышах не изменяя начальный замысел авторов. А вот соло мы умышленно изменили, предложив свой вариант», — пояснила Светлана Амельченко.