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Развлечения

Дуэт из Новосибирска выпустил кавер на песню «Арии»

Меньше чем за сутки видео набрало больше тысячи лайков

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Музыканты немного изменили аранжировку песни

Музыканты немного изменили аранжировку песни

Творческий дуэт из Новосибирска AMELCHENKO опубликовал на своем канале кавер-версию песни «Ангельская пыль» группы «Ария». 

«Как-то я проводила опрос в группе: "Кавер на какую песню группы "Ария" вы бы хотели услышать в нашем исполнении?" И этот трек предлагали исполнить чаще других. Мы добавили в оригинальную музыку немного от себя в аранжировку, но очень аккуратно, в куплетах и проигрышах не изменяя начальный замысел авторов. А вот соло мы умышленно изменили, предложив свой вариант», — пояснила Светлана Амельченко.

Меньше чем за сутки видео набрало почти полторы тысячи лайков. Также пользователи оставили сотни комментариев под роликом.

Так звучит оригинальная композиция в исполнении группы «Ария». Песня вошла в альбом «Ночь короче дня», который вышел в 1995 году.

В день выборов мэра дуэт выложил на своём канале кавер на песню «Кукушка» группы «Кино».

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      КОММЕНТАРИИ (9)

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      28 сен 2019 в 23:42

      Не лезьте в рок. не портите песен!

      Фото пользователя
      28 сен 2019 в 23:31

      Очередная местечковая бездарность. На работу бы лучше устроились.

      28 сен 2019 в 23:52

      Что бы петь рок, надо быть в душе рокером."Певица" исполняет эту песню также как и могла исполнить "юбочка из плюща". Тембр голоса Кипелова и данной мадам - две большие разницы. "таким" голосом рок не поют. Исполнительница вопит . Понятно, что старается, но лучше пусть исполняет песни из репертуара нашей "попсы".Музыкальное сопровождение сойдет.