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Происшествия

В Советском районе водитель «Мерседеса» сбил пенсионера на пешеходном переходе

Пострадавшего увезли на скорой

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В полиции рассказали, что водитель&nbsp;«Мерседеса» остался на месте ДТП

В полиции рассказали, что водитель «Мерседеса» остался на месте ДТП

Вечером в субботу, 28 сентября, в Советском районе Новосибирска водитель «Мерседеса» сбил пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Лесосечная.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 19:46. Сообщалось о том, что мужчина находится без сознания.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП также подтвердили.

«На улице Лесосечная, 8 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на пенсионера. Он был доставлен в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Водитель находился на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что мужчина переходил дорогу вместе с собакой. От удара животное погибло на месте.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 (923) 157–00–00.

На прошлой неделе автомобиль сбил женщину в Кировском районе. Она умерла в машине скорой помощи.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    28 сен 2019 в 22:10

    Наши адепты готовы выйти на митинг протеста - в защиту домашних животных!

    пенсионерка
    28 сен 2019 в 22:10

    Убил животное и покалечил человека. такому водителю место на зоне. Пострадавшему мужчине выздоровления.

    джон2
    28 сен 2019 в 22:04

    Убил животное