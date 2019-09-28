В Советском районе водитель «Мерседеса» сбил пенсионера на пешеходном переходе

В полиции рассказали, что водитель «Мерседеса» остался на месте ДТП

Вечером в субботу, 28 сентября, в Советском районе Новосибирска водитель «Мерседеса» сбил пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Лесосечная.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 19:46. Сообщалось о том, что мужчина находится без сознания.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП также подтвердили.

«На улице Лесосечная, 8 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на пенсионера. Он был доставлен в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Водитель находился на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

