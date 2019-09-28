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В «Галерее Новосибирск» сотни новосибирцев устроили давку во время розыгрыша машины

Также на сцене выступила известная певица

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Больше тысячи новосибирцев пришли на розыгрыш главного приза и концерт Юлианны Карауловой

Больше тысячи новосибирцев пришли на розыгрыш главного приза и концерт Юлианны Карауловой

Вечером в субботу, 28 сентября, в ТРЦ «Галерея Новосибирск» съехались посетители, чтобы поучаствовать в розыгрыше машины, который состоялся в 20:00 на главной сцене.

По наблюдениям корреспондента НГС, на первом этаже центра собралось больше тысячи человек.

Жители города собрались около главной сцены

Жители города собрались около главной сцены

Для того, чтобы поучаствовать в акции, покупателям нужно было сделать покупки в торговом центре на сумму от трёх тысяч рублей, зарегистрировать чек на стойке информации и получить купон. Организаторы разыгрывали автомобиль Hyundai Creta, говорится в анонсе акции.

Также новосибирцы пришли посмотреть на известную певицу

Также новосибирцы пришли посмотреть на известную певицу

Также сегодня в торговом центре выступила Юлианна Караулова.

В прошлом году в торговом центре, чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля, тоже собралась толпа новосибирцев

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    28 сен 2019 в 21:29

    Стадо🐏

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 21:31

    Колхозники... Понаехали...

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 21:30

    Дикий позор... Как самим то не стрёмно...