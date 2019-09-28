В «Галерее Новосибирск» сотни новосибирцев устроили давку во время розыгрыша машины

Вечером в субботу, 28 сентября, в ТРЦ «Галерея Новосибирск» съехались посетители, чтобы поучаствовать в розыгрыше машины, который состоялся в 20:00 на главной сцене.
По наблюдениям корреспондента НГС, на первом этаже центра собралось больше тысячи человек.
Для того, чтобы поучаствовать в акции, покупателям нужно было сделать покупки в торговом центре на сумму от трёх тысяч рублей, зарегистрировать чек на стойке информации и получить купон. Организаторы разыгрывали автомобиль Hyundai Creta, говорится в анонсе акции.
Также сегодня в торговом центре выступила Юлианна Караулова.
В прошлом году в торговом центре, чтобы поучаствовать в розыгрыше автомобиля, тоже собралась толпа новосибирцев.