В «Галерее Новосибирск» сотни новосибирцев устроили давку во время розыгрыша машины

Больше тысячи новосибирцев пришли на розыгрыш главного приза и концерт Юлианны Карауловой

Вечером в субботу, 28 сентября, в ТРЦ «Галерея Новосибирск» съехались посетители, чтобы поучаствовать в розыгрыше машины, который состоялся в 20:00 на главной сцене.

По наблюдениям корреспондента НГС, на первом этаже центра собралось больше тысячи человек.