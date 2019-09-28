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Милота

Лемуры и обезьянки из новосибирского зоопарка показали своих малышей

Раньше посетители их не видели

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Малыш у золотистых львиных тамаринов родился недавно и пока передвигается только на спине у своих родителей

Малыш у золотистых львиных тамаринов родился недавно и пока передвигается только на спине у своих родителей

В новосибирском зоопарке у лемуров и золотистых львиных тамаринов родилось потомство. Малыши попали в объектив постоянной посетительницы Анны Новиковой.

«Видно, что малыш у лемуров родился несколько месяцев назад. Но [павильон] «Тропический мир» был закрыт, и мы лемуров не видели. Они сидели на улице и в здании. Но видно было плохо в вольере на улице. Говорят, родилось два малыша, но я [второго] не видела, точнее, не рассматривала», — рассказала Анна Новикова корреспонденту НГС.

Также малыш родился у маленьких обезьянок — золотистых львиных тамаринов. Он появился на свет не так давно.

«Он родился недавно. Может, неделю-две назад. Заметили мы его только дня два назад», — пояснила Анна Новикова.

Первые лемуры в новосибирском зоопарке появились в 1989 году. Они стали успешно размножаться с 2003 года. Золотистые львиные тамарины появились гораздо позже — в 2000 году. Однако первый долгожданный малыш родился только в 2015-м.

На прошлой неделе стало известно, что у других маленьких обезьян — золотоголовых львиных тамаринов — родились сразу два детёныша.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    28 сен 2019 в 20:09

    Да видели... Видели на Хилокском рынке сегодня бегали...

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 20:06

    Красивые звери.в нашем чопе кстати когда в декрет уходят тоже показывают своих детей.