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Происшествия

Двое рабочих упали со строительных лесов на левом берегу: один погиб

Второму пострадавшему оказывают помощь врачи

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Один из пострадавших после происшествия умер, второго, по данным полиции, увезли в больницу

Один из пострадавших после происшествия умер, второго, по данным полиции, увезли в больницу

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска двое рабочих упали с высоты во время ремонта четырёхэтажки в 3-м переулке Крашенинникова — один из пострадавших скончался.

О несчастном случае во время ремонта дома № 10 в 3-м переулке Крашенинникова в редакцию НГС сообщил читатель, который живёт по соседству. «С 4-го этажа, с лесов, упали два <...> гастарбайтера. <...> Один скончался, как мне объяснили, со вторым непонятно», — рассказал читатель.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о несчастном случае подтвердили.

«В 16:20 в полицию поступило сообщение о происшествии в доме по улице 3-й переулок Крашенинникова. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следователи Следственного комитета. Известно, что два человека упали со строительных лесов», — сообщили в областной полиции.

В пресс-службе уточнили, что один из упавших умер, по предварительной информации, это случилось уже в больнице. Второму оказывают помощь врачи.

«Жив, но характер травм пока ещё уточняется», — пояснили в полиции.

Неделю назад на стройке в Ленинском районе Новосибирска рабочего придавило огромной металлической трубой. В случившемся разбираются следователи.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Таксист
    28 сен 2019 в 18:50

    Как определили, что гастарбайтер! Можно и не писать такие речи! Не красиво.

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 19:04

    Удивительно, конечно. Механизмы, позволяющие летать в космос и не падать оттуда изобрели, а механизмы, позволяющие не падать с высоты пятого этажа изобрести не можем. Странно всё это...

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 18:55

    Работодатель оплатит все издержки на похороны, лечение и компенсацию, или как всегда отписываются в подобных случаях, что он в первый раз видит этих людей и понятия не имеет как они оказались на объекте?