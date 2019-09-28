Двое рабочих упали со строительных лесов на левом берегу: один погиб

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска двое рабочих упали с высоты во время ремонта четырёхэтажки в 3-м переулке Крашенинникова — один из пострадавших скончался.
О несчастном случае во время ремонта дома
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о несчастном случае подтвердили.
«В 16:20 в полицию поступило сообщение о происшествии в доме по улице 3-й переулок Крашенинникова. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и следователи Следственного комитета. Известно, что два человека упали со строительных лесов», — сообщили в областной полиции.
В пресс-службе уточнили, что один из упавших умер, по предварительной информации, это случилось уже в больнице. Второму оказывают помощь врачи.
«Жив, но характер травм пока ещё уточняется», — пояснили в полиции.
Неделю назад на стройке в Ленинском районе Новосибирска рабочего придавило огромной металлической трубой. В случившемся разбираются следователи.