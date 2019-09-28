Двое рабочих упали со строительных лесов на левом берегу: один погиб

Один из пострадавших после происшествия умер, второго, по данным полиции, увезли в больницу

Сегодня в Ленинском районе Новосибирска двое рабочих упали с высоты во время ремонта четырёхэтажки в 3-м переулке Крашенинникова — один из пострадавших скончался.



О несчастном случае во время ремонта дома № 10 в 3-м переулке Крашенинникова в редакцию НГС сообщил читатель, который живёт по соседству. «С 4-го этажа, с лесов, упали два <...> гастарбайтера. <...> Один скончался, как мне объяснили, со вторым непонятно», — рассказал читатель.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию о несчастном случае подтвердили.