«С пистолетами бегают»: массовая потасовка возле Хилокского рынка попала на видео

Во время потасовки никто не пострадал

Видео с потасовкой в редакцию НГС сегодня прислал читатель, при этом он не смог уточнить, кто именно и когда снял этот ролик. На видео, на которое мы вынуждены были наложить звук из-за наличия нецензурной лексики, девушка, в частности, восклицает: «Офигеть, что происходит на Хилокском! <...> Просто с пистолетами бегают». При этом слышатся хлопки, которые похожи на звуки выстрелов.

В пятницу, 27 сентября, на улице Хилокской в Ленинском районе Новосибирска случилась массовая потасовка — проезжавшая мимо свидетельница сняла происходящее на видео.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области после просмотра видео сообщили, что днём 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что по адресу Хилокская, 3 «группа неустановленных лиц нарушает общественный порядок».

В ситуации разбираются сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский».

«Проводится проверка, устанавливаются участники данной конфликтной ситуации. Также известно, что пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе.

Если вы стали свидетелям этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 (923) 157–00–00.

В начале лета спецназовец из Новосибирска погиб во время массовой драки в Подмосковье. Он вступился за случайного прохожего, которого избивала толпа, и получил смертельное ранение.