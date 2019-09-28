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Происшествия

«С пистолетами бегают»: массовая потасовка возле Хилокского рынка попала на видео

Сейчас полиция ищет участников конфликта, которые нарушали общественный порядок

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Во время потасовки никто не пострадал

Во время потасовки никто не пострадал

В пятницу, 27 сентября, на улице Хилокской в Ленинском районе Новосибирска случилась массовая потасовка — проезжавшая мимо свидетельница сняла происходящее на видео.

Видео с потасовкой в редакцию НГС сегодня прислал читатель, при этом он не смог уточнить, кто именно и когда снял этот ролик. На видео, на которое мы вынуждены были наложить звук из-за наличия нецензурной лексики, девушка, в частности, восклицает: «Офигеть, что происходит на Хилокском! <...> Просто с пистолетами бегают». При этом слышатся хлопки, которые похожи на звуки выстрелов.

Видео предоставлено читателем НГС

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области после просмотра видео сообщили, что днём 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что по адресу Хилокская, 3 «группа неустановленных лиц нарушает общественный порядок». 

В ситуации разбираются сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский».

«Проводится проверка, устанавливаются участники данной конфликтной ситуации. Также известно, что пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе.

Если вы стали свидетелям этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 (923) 157–00–00.

В начале лета спецназовец из Новосибирска погиб во время массовой драки в Подмосковье. Он вступился за случайного прохожего, которого избивала толпа, и получил смертельное ранение.

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массовая драка

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    28 сен 2019 в 17:46

    Когда этот гадюшник уже разгонят?

    ЫЫЫ
    28 сен 2019 в 18:11

    Сибиряки совсем распоясались!

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 18:00

    Кто забыл закрыть клетку с приматами...