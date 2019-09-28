Рубрики
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 64.42
eur 70.32

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Культура

Скончался режиссёр Марк Захаров

Три недели назад его выписали из больницы, где он лечился от двусторонней пневмонии

Поделиться

2 940
28 Обсудить
13 октября Марку Захарову исполнилось бы 86 лет

13 октября Марку Захарову исполнилось бы 86 лет

Худрук театра «Ленком» скончался после повторного воспаления легких. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Марка Варшавера. Марку Захарову было 85 лет.

Впервые в реанимацию Захаров попал еще в конце августа, тогда врачи диагностировали двустороннее воспаление лёгких. 9 сентября его выписали из больницы. Дата прощания и место похорон режиссера будут известны позднее.

Советский и российский режиссёр, народный артист СССР Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года работал художественным руководителем и главным режиссёром Московского театра имени Ленинского комсомола. На его счету почти полсотни театральных постановок, более 20 телеспектаклей, известные фильмы, которые стали классикой советского кинематографа: «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнгхаузен», «Формула любви» и другие.

Среди многочисленных наград Полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Марка Захарова — Герой Труда РФ, орден «За вклад в культуру», орден «Меценаты столетия», медаль «Ветеран труда», национальная премия «Россиянин года» (2007), международная премия «Персона года» (2009). Награждён спецпризом кинопремии «Золотой орел» «За выдающийся вклад в российский кинематограф».

ТЕКСТ

ТЕГИ

режиссеркино

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (28)

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 17:19

    Как же жаль,уходит эпоха..Талантливый человек,какие фильмы спектакли..Юнона и Авось,Формула любви, Обыкновенное чудо,Тот свивайся Мюнхгаузен и многие другие..Очень жаль...

    Вячеслав
    28 сен 2019 в 17:16

    Замечательнеший режиссёр и человек!!!

    вопрос
    28 сен 2019 в 17:16

    К сожалению эпоха великих людей уходит.Скоро будут режиссеры и актеры из камеди, певицы бузовы, художники лоскутовы.