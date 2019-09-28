Скончался режиссёр Марк Захаров

Худрук театра «Ленком» скончался после повторного воспаления легких. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Марка Варшавера. Марку Захарову было 85 лет.
Впервые в реанимацию Захаров попал еще в конце августа, тогда врачи диагностировали двустороннее воспаление лёгких. 9 сентября его выписали из больницы. Дата прощания и место похорон режиссера будут известны позднее.
Советский и российский режиссёр, народный артист СССР Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года работал художественным руководителем и главным режиссёром Московского театра имени Ленинского комсомола. На его счету почти полсотни театральных постановок, более 20 телеспектаклей, известные фильмы, которые стали классикой советского кинематографа: «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнгхаузен», «Формула любви» и другие.
Среди многочисленных наград Полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Марка Захарова — Герой Труда РФ, орден «За вклад в культуру», орден «Меценаты столетия», медаль «Ветеран труда», национальная премия «Россиянин года» (2007), международная премия «Персона года» (2009). Награждён спецпризом кинопремии «Золотой орел» «За выдающийся вклад в российский кинематограф».