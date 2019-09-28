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Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла хабаровскому «Амуру»

Новосибирской команде не удалось забить ни одной шайбы в ворота соперников

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Хабаровская команда взяла реванш за досадное поражение от «Сибири» на прошлой неделе

Хабаровская команда взяла реванш за досадное поражение от «Сибири» на прошлой неделе

Сегодня, 28 сентября, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от хабаровского «Амура» — игра закончилась со счётом 0:3 в пользу хозяев ледовой площадки. 

Первая шайба влетела в ворота новосибирской команды на 11-й минуте матча: соперники реализовали большинство после того, как защитника «Сибири» Ярослава Хабарова удалили на 2-й минуте за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Во втором периоде хабаровчане забили гостям ещё две шайбы: на 27-й и 32-й минутах игры. Не удалось новосибирцам переломить ход игры в третьем периоде этого матча.

«Увы, сегодня у "Сибири" не получилось ничего. Проигрываем в Хабаровске 0:3 и переезжаем во Владивосток», — резюмировала после игры пресс-служба «Сибири» в паблике клуба в соцсети «ВКонтакте».

Поначалу ворота «Сибири» в матче защищал Харри Сятери, после трёх забитых соперниками шайб его сменил Алексей Красиков.

Сейчас новосибирский хоккейный клуб занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Сибирь» проведёт в понедельник, 30 сентября, в гостях у владивостокского «Адмирала».

На прошлой неделе «Сибирь» принимала «Амур» на своей площадке: тогда игра закончилась со счётом 2:1 в пользу новосибирцев.

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    КОММЕНТАРИИ (32)

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 16:46

    А скоро Адмиралы и Амуры закончатся и начнётся ещё больше веселье...

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 16:45

    Ахаха как я рад... Как я рад... Говорил же Амур выбьет всю дурь из Сибири... Позорься Сибирь мы гордимся тобой... 9 место законное всё ближе... 3-0 какой стыд и позор...

    Эласт
    28 сен 2019 в 17:00

    Предлагаю отказаться от строительства ЛДС, ибо бесполезно