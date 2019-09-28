Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла хабаровскому «Амуру»

Хабаровская команда взяла реванш за досадное поражение от «Сибири» на прошлой неделе

Первая шайба влетела в ворота новосибирской команды на 11-й минуте матча: соперники реализовали большинство после того, как защитника «Сибири» Ярослава Хабарова удалили на 2-й минуте за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Во втором периоде хабаровчане забили гостям ещё две шайбы: на 27-й и 32-й минутах игры. Не удалось новосибирцам переломить ход игры в третьем периоде этого матча.

Сегодня, 28 сентября, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от хабаровского «Амура» — игра закончилась со счётом 0:3 в пользу хозяев ледовой площадки.

«Увы, сегодня у "Сибири" не получилось ничего. Проигрываем в Хабаровске 0:3 и переезжаем во Владивосток», — резюмировала после игры пресс-служба «Сибири» в паблике клуба в соцсети «ВКонтакте».



Поначалу ворота «Сибири» в матче защищал Харри Сятери, после трёх забитых соперниками шайб его сменил Алексей Красиков.

