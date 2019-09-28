Рубрики
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 3/10
usd 64.42
eur 70.32

Темы

СЕЙЧАС +6°С
Пробки 3/10
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Происшествия

«Ниссан» и «Тойота» не поделили дорогу в Академгородке: приехала скорая помощь

Аваркомы сообщают о том, что в столкновении пострадала водитель одной из машин

Поделиться

2 028
9 Обсудить
По данным аваркомов, «Тойота» в момент ДТП&nbsp;выезжала со двора

По данным аваркомов, «Тойота» в момент ДТП выезжала со двора

Сегодня днём «Ниссан» и «Тойота» сошлись в ДТП в Верхней зоне новосибирского Академгородка, аваркомы сообщают об одной пострадавшей.

ДТП случилось в 14:05 возле дома № 5 на улице Учёных, передали аварийные комиссары «Автоспас».

«"Ниссан" двигался по Учёных, "Тойота" выезжала со двора дома, при выезде не уступила дорогу "Ниссану", произошло столкновение», — описали происшествие в «Автоспасе».

По информации аваркомов, в ДТП пострадала водитель «Ниссана», на месте работала скорая помощь.

Авария случилась в Верхней зоне Академгородка

Авария случилась в Верхней зоне Академгородка

Аваркомы сообщают о пострадавшем водителе «Ниссана»

Аваркомы сообщают о пострадавшем водителе «Ниссана»

Если вы стали свидетелем этого происшествия или сделали фото с места ДТП, пишите и присылайте снимки в наш WhatsApp по номеру 8 (923) 157–00–00.

Несколько дней назад на улице Краузе в Калининском районе произошла массовая авария с участием пяти машин — за медицинской помощью обратились 4 человека.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП с пострадавшей

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (9)

    28 сен 2019 в 15:27

    На крузаке поди тоже телка ехала?

    Фото пользователя
    28 сен 2019 в 15:26

    Дно пробито. Это как надо было ватсапиться, чтоб так вляпаться?

    Qwerty
    28 сен 2019 в 15:27

    Можно сразу на свалку их увозить...