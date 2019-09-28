«Ниссан» и «Тойота» не поделили дорогу в Академгородке: приехала скорая помощь

Сегодня днём «Ниссан» и «Тойота» сошлись в ДТП в Верхней зоне новосибирского Академгородка, аваркомы сообщают об одной пострадавшей.
ДТП случилось в 14:05 возле дома
«"Ниссан" двигался по Учёных, "Тойота" выезжала со двора дома, при выезде не уступила дорогу "Ниссану", произошло столкновение», — описали происшествие в «Автоспасе».
По информации аваркомов, в ДТП пострадала водитель «Ниссана», на месте работала скорая помощь.
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