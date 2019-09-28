Новосибирцы пришли на выставку за тремя десятками котиков с тяжёлой судьбой

Выставка-раздача работает до 18:00, но при необходимости организаторы готовы продлить её ещё а пару часов Фото: vk.com/vystavkarazdacha2019

Сегодня в Новосибирске проходит выставка-раздача бездомных животных «Хвостатые любимцы» — волонтёры пристраивают больше трёх десятков кошек и двух собак с тяжёлой судьбой.

Акцию устроили 28 сентября в молодёжном центре «PROдвижение» на Бориса Богаткова, 201. По словам организаторов, сюда привезли 35 кошек и котов, которые прежде были уличными, а теперь живут на квартирных передержках. Среди животных есть как взрослые коты, так и шестимесячные котята. За первый час волонтёрам удалось найти дом для двух взрослых котиков. Кроме того, на акции ищут хозяев для двух собак в возрасте 2 и 3 лет.

«Они все с тяжёлой судьбой, у каждого, в принципе, своя история. Многих мы спасли именно от живодёров, <...> которые брали [животных] на жертвоприношение в прямом смысле этого слова. Многие были с серьёзными травмами», – рассказала организатор мероприятия - представитель команды волонтёров «Лапа в ладошке» Лиза Погудина.



Всего организаторы привезли на выставку 37 животных Фото: Лиза Погудина

Она уточнила, что организаторы выставки готовы отдать питомцев только тем людям, у которых есть собственное жильё, желательно чтобы это была благоустроенная квартира, а не частный дом. С потенциальными хозяевами заключают договоры, в которых прописаны правила содержания животных. Если животное не стерилизовано, то с новых владельцев берут обязательство в дальнейшем его стерилизовать. «Проверяем всегда наличие сеток на окнах. Ну и расспрашиваем о судьбе предыдущих животных, которые жили в данных семьях», – пояснила Лиза Погудина. По её словам, выставка-раздача животных в молодёжном центре «PROдвижение» будет работать до 18:00, но в случае повышенного интереса посетителей волонтёры готовы продлить мероприятие ещё на пару часов.

Волонтёры ищут любящих хозяев ищут как для взрослых животных, так и для шестимесячных котят Фото: vk.com/vystavkarazdacha2019

Животных отдают только тем семьям, у которых есть собственное жильё Фото: Лиза Погудина

Выставка-раздача проходит в молодёжном центре «PROдвижение» Фото: Лиза Погудина