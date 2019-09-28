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Милота

Новосибирцы пришли на выставку за тремя десятками котиков с тяжёлой судьбой

Животным ищут любящих хозяев в молодёжном центре «PROдвижение»

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Выставка-раздача работает до 18:00, но при необходимости организаторы готовы продлить её ещё а пару часов

Выставка-раздача работает до 18:00, но при необходимости организаторы готовы продлить её ещё а пару часов

Сегодня в Новосибирске проходит выставка-раздача бездомных животных «Хвостатые любимцы» — волонтёры пристраивают больше трёх десятков кошек и двух собак с тяжёлой судьбой.

Акцию устроили 28 сентября в молодёжном центре «PROдвижение» на Бориса Богаткова, 201. По словам организаторов, сюда привезли 35 кошек и котов, которые прежде были уличными, а теперь живут на квартирных передержках. Среди животных есть как взрослые коты, так и шестимесячные котята. За первый час волонтёрам удалось найти дом для двух взрослых котиков. Кроме того, на акции ищут хозяев для двух собак в возрасте 2 и 3 лет. 

«Они все с тяжёлой судьбой, у каждого, в принципе, своя история. Многих мы спасли именно от живодёров, <...> которые брали [животных] на жертвоприношение в прямом смысле этого слова. Многие были с серьёзными травмами», – рассказала организатор мероприятия - представитель команды волонтёров «Лапа в ладошке» Лиза Погудина.

Всего организаторы привезли на выставку 37 животных

Всего организаторы привезли на выставку 37 животных

Она уточнила, что организаторы выставки готовы отдать питомцев только тем людям, у которых есть собственное жильё, желательно чтобы это была благоустроенная квартира, а не частный дом. С потенциальными хозяевами заключают договоры, в которых прописаны правила содержания животных. Если животное не стерилизовано, то с новых владельцев берут обязательство в дальнейшем его стерилизовать. 

«Проверяем всегда наличие сеток на окнах. Ну и расспрашиваем о судьбе предыдущих животных, которые жили в данных семьях», – пояснила Лиза Погудина.

По её словам, выставка-раздача животных в молодёжном центре «PROдвижение» будет работать до 18:00, но в случае повышенного интереса посетителей волонтёры готовы продлить мероприятие ещё на пару часов.

Волонтёры ищут любящих хозяев ищут как для взрослых животных, так и для шестимесячных котят

Волонтёры ищут любящих хозяев ищут как для взрослых животных, так и для шестимесячных котят

Животных отдают только тем семьям, у которых есть собственное жильё

Животных отдают только тем семьям, у которых есть собственное жильё

Выставка-раздача проходит в молодёжном центре&nbsp;«PROдвижение»

Выставка-раздача проходит в молодёжном центре «PROдвижение»

У всех животных на этой выставке своя непростая судьба

У всех животных на этой выставке своя непростая судьба

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кошки и собакиброшенные животные

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Губастая рсп
    28 сен 2019 в 14:02

    Котики это так мило, а я своего парня поведу на выставку козликов, он тоже милый и взял меня с прицепом.

    цукен
    28 сен 2019 в 14:02

    На первом фото прямо натуральный Феликс из рекламы кошачьего корма!