Тюль, сметана и колбаса: на привокзальной площади заработала белорусская ярмарка

Ярмарка развернулась на привокзальной площади Фото: Стас Соколов / НГС

Сегодня на площади Гарина-Михайловского возле железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» появились новые торговые ряды: больше 20 предприятий из Белоруссии привезли сюда свою продукцию, которой будут торговать всю неделю. Мероприятие официально называется выставкой-продажей, и набор продукции в торговых палатках действительно отражает весь спектр белорусского легпрома: колбаса, сыры, конфеты, текстиль, одежда и обувь.

Галерея из укрытых разноцветными тентами прилавков начинается напротив пригородного вокзала. Посетителей встречает знакомое название «Лента», но в данном случае оно обозначает название предприятия, которое производит занавески, тюль и прочий текстиль для украшения дома.



Продукцию некоторых из представленных на ярмарке предприятий в постоянной продаже в Новосибирске не встретишь Фото: Стас Соколов / НГС

Официально ярмарка начала работу в 10:00, но в большинстве палаток выкладывать товар и обслуживать первых покупателей начали уже после девяти. Товар привезли в больших фурах, которые стоят здесь же, — на парковке чуть поодаль.



Понять, чем этот сыр лучше такого же сыра из Алтая, можно только взяв его на пробу Фото: Стас Соколов / НГС

Традиционно много на ярмарке молочной продукции. В холодильных витринах и на полках — сметана, масло, йогурты и т.д. Народная молва продолжает упорно считать всё белорусское более натуральным и качественным, хотя утверждение это приходится просто принимать на веру.

Цены в целом такие же, как в новосибирских супермаркетах, а кое-что стоит и заметно дороже. Например, пачка масла за 235 рублей вряд ли станет хитом продаж (есть и дешевле — по 170–190 рублей). Хотя кто его знает — привозное всегда вкуснее. Сыры, которые по виду (и вкусу — их можно попробовать) ничем не отличаются от сопоставимой по цене алтайской продукции, продаются по 630 рублей за килограмм. Возможно, впрочем, это маркетинговый ход, и после того, как покупки сделают самые лояльные поклонники бренда «Беларусь», можно будет рассчитывать на скидки.



Свинью с ресницами из копчёной колбасы продают в павильоне одного из белорусских мясокомбинатов Фото: Стас Соколов / НГС

Самые живописные витрины — у торговцев мясными деликатесами. Гродненский мясокомбинат соорудил целую инсталляцию, где, помимо связок колбас, окороков, свиных ушей и прочей вкусной мясной анатомии, из сала и грудинки выложена улыбающаяся хрюшка с длинными ресницами из копчёной колбасы.

Помимо привычных варёных и копчёных колбас здесь можно купить и белорусские аналоги прошутто, сыровяленых колбас в европейском стиле. Стоит это удовольствие в среднем от 800–900 рублей. А вот патриотичный Гродненский окорок выйдет подешевле — всего 650 рублей за кило.



Цены примерно соответствуют новосибирским. Но покупатели надеются на более высокое качество Фото: Стас Соколов / НГС

В другой палатке можно купить предка «Докторской колбасы» — итальянскую «Мортаделлу» из Витебска. Собственно, «Докторская» лежит здесь же, рядом, и выглядит похоже. Стоят они обе в районе 500 рублей за кило. Продавцы говорят с мягким, но заметным акцентом, что как-то сразу добавляет товарам очарования.

Белорусская ярмарка будет работать на привокзальной площади до 6 октября Фото: Стас Соколов / НГС

Больше всего покупателей — у палатки Могилёвского мясокомбината. Возможно, его продукция просто так хорошо известна в Новосибирске. А, может быть, дело в ценах — они здесь пониже. Копчёную колбасу можно купить от 675 рублей за кило, а ветчину «Закусочную» — и вовсе по 240 рублей. Выглядит эта ветчина, правда, так, как будто сделана из непонятных остатков, но тем, кому важнее эстетика, можно порекомендовать прошутто по 1000 рублей — там с внешним видом всё замечательно.



Маринованный чеснок по 365 рублей килограмм можно купить на вес Фото: Стас Соколов / НГС

Из продуктов для новосибирцев сравнительно редких в глаза бросается разве что маринованный чеснок. Его предлагают сразу несколько предприятий, можно купить на вес (365 рублей за килограмм) или пластиковыми контейнерами по 300 грамм (100 рублей). Компанию чесноку составляют более привычные квашеная капуста и солёные огурцы.

На ярмарке представлена в том числе одежда швейных фабрик «Коминтерн» и «8 марта» из Гомеля Фото: Стас Соколов / НГС

Есть на ярмарке и немного одежды с обувью. Торговать ими в уличном формате (да еще промозглой осенью), конечно, несподручно. Но народ всё равно подходит, люди меряют туфли, прицениваются к шубам и даже знакомятся с ассортиментом мужских пиджаков.

Над несколькими павильонами можно увидеть главный слоган ярмарки — «Покупайте белорусское» Фото: Стас Соколов / НГС