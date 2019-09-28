Улицу Советскую перекопали ради ремонта теплотрассы

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Сегодня утром участок улицы Советской на пересечении с Ленина в центре Новосибирска раскопали ради работ на теплотрассе.
Водители не смогут ездить по разрытой улице несколько дней.
«С 28 сентября по 2 октября закрывается движение транспорта на участке улицы Советской в районе дома № 35. Это связано с ремонтом теплотрассы», — сообщали накануне в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Впрочем на табличке, которую вывесили сегодня на месте работ, указано, что строительство теплосети продлится до 6 октября.
Поскольку из-за работ на теплотрассе часть улицы Советской оказалась полностью перерыта, автобусы № 4 и 32 пока будут ходить в объезд. При движении в сторону железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» от остановки «Автовокзал» они будут объезжать перекрытый участок по Красному проспекту, Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. По такой же схеме они будут ходить и в обратном направлении.
До этого на протяжении более полутора месяцев — с 1 августа по 19 сентября — был закрыт проезд по улице Ленина на участке от Красного проспекта до Советской.