Улицу Советскую перекопали ради ремонта теплотрассы

Работы на перекрёстке Советской и Ленина начались сегодня утром

Сегодня утром участок улицы Советской на пересечении с Ленина в центре Новосибирска раскопали ради работ на теплотрассе.

Водители не смогут ездить по разрытой улице несколько дней.

«С 28 сентября по 2 октября закрывается движение транспорта на участке улицы Советской в районе дома № 35 . Это связано с ремонтом теплотрассы», — сообщали накануне в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Впрочем на табличке, которую вывесили сегодня на месте работ, указано, что строительство теплосети продлится до 6 октября.