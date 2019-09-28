Темы

СЕЙЧАС +5°С
Пробки 3/10
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Улицу Советскую перекопали ради ремонта теплотрассы

Водители не смогут ездить через разрытый перекрёсток несколько дней

Поделиться

528
3 Обсудить
Работы на перекрёстке Советской и Ленина начались сегодня утром

Работы на перекрёстке Советской и Ленина начались сегодня утром

Сегодня утром участок улицы Советской на пересечении с Ленина в центре Новосибирска раскопали ради работ на теплотрассе.

Водители не смогут ездить по разрытой улице несколько дней.

«С 28 сентября по 2 октября закрывается движение транспорта на участке улицы Советской в районе дома № 35. Это связано с ремонтом теплотрассы», — сообщали накануне в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Впрочем на табличке, которую вывесили сегодня на месте работ, указано, что строительство теплосети продлится до 6 октября.

По данным пресс-центра мэрии, перекрытие продлится до среды, 2 октября, но в паспорте объекта указана более поздняя дата окончания работ

По данным пресс-центра мэрии, перекрытие продлится до среды, 2 октября, но в паспорте объекта указана более поздняя дата окончания работ

Поскольку из-за работ на теплотрассе часть улицы Советской оказалась полностью перерыта, автобусы № 4 и 32 пока будут ходить в объезд. При движении в сторону железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» от остановки «Автовокзал» они будут объезжать перекрытый участок по Красному проспекту, Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. По такой же схеме они будут ходить и в обратном направлении. 

Временная схема движения маршруток обозначена красным цветом

Временная схема движения маршруток обозначена красным цветом

На перекрёстке работает строительная компания «СтройЭнергоРесурс»

На перекрёстке работает строительная компания «СтройЭнергоРесурс»

В ближайшие дни из-за работ на Советской водителям придётся выбирать пути объезда&nbsp;

В ближайшие дни из-за работ на Советской водителям придётся выбирать пути объезда 

До этого на протяжении более полутора месяцев — с 1 августа по 19 сентября — был закрыт проезд по улице Ленина на участке от Красного проспекта до Советской. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

изменение маршрутовремонт теплосетей

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Qwerty
    28 сен 2019 в 11:08

    Заголовок канешн... Еще написать во имя ремонта теплотрассы))

    святогор
    28 сен 2019 в 11:21

    не "ради",а "из за"