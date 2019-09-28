Неравнодушные новосибирцы высадили сотню новых деревьев в «Берёзовой роще»

Сегодня в новосибирском парке «Берёзовая роща» прошла экологическая акция: десятки неравнодушных горожан пришли туда, чтобы высадить на территории саженцы дубков.
Участники акции надеются, что все молодые деревья приживутся и будут радовать зеленью посетителей парка.
«Дубы уже подрощенные, им около года, они высотой около метра, процент приживаемости — 99%. Должны прижиться, если их не затопчет никто», — сообщил корреспонденту НГС организатор акции — руководитель обособленного подразделения транспортной компании «Зеленая логистика» в Новосибирске Павел Алексеев.
По его словам, всего для посадок в «Берёзовой роще» компания закупила 100 дубков. Сегодня утром их привезли из питомника «Маково» в Верх-Туле.
«Брали качественный посадочный материал — в питомнике нам отобрали лучшие [саженцы]. Обошлось подороже, конечно, но оно того стоит», — рассказал Павел Алексеев.
Он уточнил, что сажать дубки в «Берёзовой роще» сегодня пришли около сотни новосибирцев. Поливальную машину и лопаты участникам акции предоставила администрация парка.
Ранее новосибирский автовокзал при поддержке перевозчиков запустил акцию «Сибирь. Новый лес»: часть денег от проданных билетов на автобусы они направят на посадку новых деревьев взамен сгоревших в лесных пожарах.