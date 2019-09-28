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Неравнодушные новосибирцы высадили сотню новых деревьев в «Берёзовой роще»

Метровые саженцы дуба привезли из питомника в Верх-Туле

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Лопаты для посадок предоставила администрация парка

Лопаты для посадок предоставила администрация парка

Сегодня в новосибирском парке «Берёзовая роща» прошла экологическая акция: десятки неравнодушных горожан пришли туда, чтобы высадить на территории саженцы дубков.

Участники акции надеются, что все молодые деревья приживутся и будут радовать зеленью посетителей парка.

Всего в «Берёзовой роще» высадили сотню саженцев дуба&nbsp;черешчатого

Всего в «Берёзовой роще» высадили сотню саженцев дуба черешчатого

«Дубы уже подрощенные, им около года, они высотой около метра, процент приживаемости — 99%. Должны прижиться, если их не затопчет никто», — сообщил корреспонденту НГС организатор акции — руководитель обособленного подразделения транспортной компании «Зеленая логистика» в Новосибирске Павел Алексеев.

По его словам, всего для посадок в «Берёзовой роще» компания закупила 100 дубков. Сегодня утром их привезли из питомника «Маково» в Верх-Туле. 

Теперь дубкам предстоит пережить суровую сибирскую зиму

Теперь дубкам предстоит пережить суровую сибирскую зиму

«Брали качественный посадочный материал — в питомнике нам отобрали лучшие [саженцы]. Обошлось подороже, конечно, но оно того стоит», — рассказал Павел Алексеев.

Пасмурная, дождливая погода не помешала посадкам&nbsp;

Пасмурная, дождливая погода не помешала посадкам 

Он уточнил, что сажать дубки в «Берёзовой роще» сегодня пришли около сотни новосибирцев. Поливальную машину и лопаты участникам акции предоставила администрация парка.

Метровые саженцы дуба привезли из питомника в Верх-Туле

Метровые саженцы дуба привезли из питомника в Верх-Туле

В экологической акции приняли участие около 100 новосибирцев<br>

В экологической акции приняли участие около 100 новосибирцев

Участники акции надеются, что высаженные дубки приживутся и не станут жертвами вандалов

Участники акции надеются, что высаженные дубки приживутся и не станут жертвами вандалов

Ранее новосибирский автовокзал при поддержке перевозчиков запустил акцию «Сибирь. Новый лес»: часть денег от проданных билетов на автобусы они направят на посадку новых деревьев взамен сгоревших в лесных пожарах.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    28 сен 2019 в 12:50

    Молодцы! За 1 день сделали для города больше, чем Локоть за 5 лет.

    28 сен 2019 в 12:48

    на чьи деньги куплена это униформа?

    Демьяненков
    28 сен 2019 в 12:52

    Мэрия хлопайте в ладоши, скоро вам вообще работать будет не нужно...А нет, мэрия приедет с инспекцией и скажет, что дубки через 25 лет станут слишком большие, поэтому их нужно вырубить сразу