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Дороги и транспорт

До площади Калинина запускают новый автобусный маршрут

Прокатиться на нём пассажиры смогут уже с понедельника

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Новый маршрут соединит Новосибирск и микрорайон «Светлый» в посёлке Октябрьском — ранее его жители жаловались на острую нехватку общественного транспорта

Новый маршрут соединит Новосибирск и микрорайон «Светлый» в посёлке Октябрьском — ранее его жители жаловались на острую нехватку общественного транспорта

Со следующей недели в Новосибирской области начнёт работать новый автобусный маршрут № 289, который свяжет площадь Калинина и микрорайон «Светлый» в посёлке Октябрьском Мошковского района.

«Тариф на проезд по маршруту № 289 до микрорайона Светлый составит 44 рубля. При проезде в черте города — 22 рубля», — сообщили министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что автобусы по этому маршруту начнут ходить с 30 сентября. Согласно расписанию, первый рейс будет отправляться из микрорайона Светлый в 6:00, последний – с площади Калинина в 20:10. На маршруте будут действовать льготы для пассажиров, которые имеют право на такие меры социальной поддержки.

Как пояснили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, новый маршрут будет работать в тестовом режиме до конца октября. Остальные маршруты из микрорайона Светлый на это время также сохранятся. Когда пробный период закончится, региональный минтранс вместе с властями Мошковского района и Барлакского сельсовета проанализирует пассажиропоток на всех автобусных маршрутах из Светлого. После этого чиновники решат, нужно ли вносить корректировки в действующую маршрутную сеть.

Прошлой осенью в микрорайоне «Светлый» разразился скандал из-за нехватки общественного транспорта: после того как в очередной утренний автобус до города просто не влезли все желающие уехать, местные жители начали собирать подписи за отставку главы Мошковского района Сергея Евстифеева. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Ириска
    28 сен 2019 в 10:35

    Чем больше маршрутов, тем лучше, ломеж по утрам в автобусы и маршрутки это дикость

    28 сен 2019 в 10:34

    Ну если действительно нужен такой автобус из области в город, значит оставят и будет народ на нем ездить

    Qwerty
    28 сен 2019 в 10:33

    Светлый? Это где неудачники живут? Мне интересно кто в здравом уме купит себе там квартиру и по какой причине?