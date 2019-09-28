До площади Калинина запускают новый автобусный маршрут

Со следующей недели в Новосибирской области начнёт работать новый автобусный маршрут № 289, который свяжет площадь Калинина и микрорайон «Светлый» в посёлке Октябрьском Мошковского района.
«Тариф на проезд по маршруту № 289 до микрорайона Светлый составит 44 рубля. При проезде в черте города — 22 рубля», — сообщили министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что автобусы по этому маршруту начнут ходить с 30 сентября. Согласно расписанию, первый рейс будет отправляться из микрорайона Светлый в 6:00, последний – с площади Калинина в 20:10. На маршруте будут действовать льготы для пассажиров, которые имеют право на такие меры социальной поддержки.
Как пояснили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, новый маршрут будет работать в тестовом режиме до конца октября. Остальные маршруты из микрорайона Светлый на это время также сохранятся. Когда пробный период закончится, региональный минтранс вместе с властями Мошковского района и Барлакского сельсовета проанализирует пассажиропоток на всех автобусных маршрутах из Светлого. После этого чиновники решат, нужно ли вносить корректировки в действующую маршрутную сеть.
Прошлой осенью в микрорайоне «Светлый» разразился скандал из-за нехватки общественного транспорта: после того как в очередной утренний автобус до города просто не влезли все желающие уехать, местные жители начали собирать подписи за отставку главы Мошковского района Сергея Евстифеева.