До площади Калинина запускают новый автобусный маршрут

Новый маршрут соединит Новосибирск и микрорайон «Светлый» в посёлке Октябрьском — ранее его жители жаловались на острую нехватку общественного транспорта

Со следующей недели в Новосибирской области начнёт работать новый автобусный маршрут № 289, который свяжет площадь Калинина и микрорайон «Светлый» в посёлке Октябрьском Мошковского района.

«Тариф на проезд по маршруту № 289 до микрорайона Светлый составит 44 рубля. При проезде в черте города — 22 рубля», — сообщили министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что автобусы по этому маршруту начнут ходить с 30 сентября. Согласно расписанию, первый рейс будет отправляться из микрорайона Светлый в 6:00, последний – с площади Калинина в 20:10. На маршруте будут действовать льготы для пассажиров, которые имеют право на такие меры социальной поддержки.