Игроки новосибирского «Локомотива» вошли в состав национальной сборной на Кубок мира по волейболу

Игроки новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Щербинин и Павел Круглов вошли в состав национальной сборной на Кубок мира по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) на своём официальном сайте.



«В составе сборной России — участники победных Лиги Наций и олимпийской квалификации этого сезона, выступавшие на чемпионате Европы и те, кто ещё не был задействован в главной команде страны в 2019 году. В составе 15 волейболистов. По новому регламенту Кубка мира, общая заявка на турнир может достигать максимум 25 игроков, но в каждом конкретном матче могут выступить не более 14 человек», — отмечает пресс-служба.