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Развлечения

Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки самого восточного города России с высоты

Фотограф снял небольшой город Анадырь — он находится в зоне вечной мерзлоты

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Анадырь находится на северо-востоке России и является столицей Чукотского автономного округа

Анадырь находится на северо-востоке России и является столицей Чукотского автономного округа

Новосибирский фотограф Слава Степанов запечатлел с высоты город Анадырь — красивые снимки самого восточного города России он опубликовал сегодня днём в своих социальных сетях.

«Это портовый город в зоне вечной мерзлоты, в котором проживает чуть более 15 тысяч человек. Раньше Анадырь находился в пограничной зоне, и обычные люди могли посетить его только по специальным пропускам. Сейчас приехать сюда может любой гражданин России», — отмечает Слава Степанов в социальных сетях. 

Главная фишка Анадыря&nbsp;— цветные дома, их стали разукрашивать в начале 2000-х годов

Главная фишка Анадыря — цветные дома, их стали разукрашивать в начале 2000-х годов

Улица Отке — главная улица Анадыря&nbsp;

Улица Отке — главная улица Анадыря 

Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы является крупнейшим в мире православным деревянным храмом, который построен в зоне вечной мерзлоты. Одновременно внутри собора могут поместиться до 1000 верующих

Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы является крупнейшим в мире православным деревянным храмом, который построен в зоне вечной мерзлоты. Одновременно внутри собора могут поместиться до 1000 верующих

Раньше Анадырь находился в пограничной зоне, поэтому не каждый мог сюда приехать. Но в 2018 году ограничение сняли, и теперь такая возможность есть у любого гражданина России&nbsp;<br>

Раньше Анадырь находился в пограничной зоне, поэтому не каждый мог сюда приехать. Но в 2018 году ограничение сняли, и теперь такая возможность есть у любого гражданина России 

Так выглядит причал в национальном чукотском селе&nbsp;Тавайваам

Так выглядит причал в национальном чукотском селе Тавайваам

Недавно Слава Степанов опубликовал снимки с процессом добычи соли на озере Баскунчак. Он рассказал, что целенаправленно прилетел на на озеро, чтобы снять технологический процесс, который оказался не только интересным, но и визуально красивым.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    27 сен 2019 в 21:14

    Даже в условиях Крайнего Севера на вечной мерзлоте дороги лучше, чем в Новосибирске.

    блондинка
    27 сен 2019 в 21:02

    Симпатичный городок! Как игрушечный из кубиков)). А машин-то как мало, красота)).

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 21:12

    Частного сектора нет-это радует:)Хорошие фото,особенно-город под солнцами и собор.