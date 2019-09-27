Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки самого восточного города России с высоты

Новосибирский фотограф Слава Степанов запечатлел с высоты город Анадырь — красивые снимки самого восточного города России он опубликовал сегодня днём в своих социальных сетях.

«Это портовый город в зоне вечной мерзлоты, в котором проживает чуть более 15 тысяч человек. Раньше Анадырь находился в пограничной зоне, и обычные люди могли посетить его только по специальным пропускам. Сейчас приехать сюда может любой гражданин России», — отмечает Слава Степанов в социальных сетях.

