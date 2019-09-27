Новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки самого восточного города России с высоты

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Новосибирский фотограф Слава Степанов запечатлел с высоты город Анадырь — красивые снимки самого восточного города России он опубликовал сегодня днём в своих социальных сетях.
«Это портовый город в зоне вечной мерзлоты, в котором проживает чуть более 15 тысяч человек. Раньше Анадырь находился в пограничной зоне, и обычные люди могли посетить его только по специальным пропускам. Сейчас приехать сюда может любой гражданин России», — отмечает Слава Степанов в социальных сетях.
Недавно Слава Степанов опубликовал снимки с процессом добычи соли на озере Баскунчак. Он рассказал, что целенаправленно прилетел на на озеро, чтобы снять технологический процесс, который оказался не только интересным, но и визуально красивым.